भारत की प्रमुख कार और SUV निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने अपने ग्राहकों के लिए एक अहम घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि वह अपने पैसेंजर वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है।

यह बढ़ोतरी कंपनी के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाहनों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर भी लागू होगी। नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।

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अधिकतम 1.5% तक बढ़ेंगी कीमतें

कंपनी के अनुसार, वाहनों की कीमतों में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। हालांकि, सभी मॉडलों और वेरिएंट्स में बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में बदलाव किया जाएगा। इससे ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित रखने की कोशिश की जाएगी।

बढ़ती लागत और महंगाई का असर

TMPV ने कहा है कि बढ़ती इनपुट लागत और लगातार बने हुए महंगाई के दबाव के असर को थोड़ा कम करने के लिए कीमतों को बढ़ाया जा रहा है।

कंपनी का कहना है कि प्रोडक्शन और अन्य संबंधित लागतों में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसका असर उसके परिचालन पर पड़ रहा है। ऐसे में कीमतों में यह बदलाव जरूरी हो गया है।

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लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है कंपनी

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खुद ही वहन कर रही है। हालांकि, लागत में आई बढ़ोतरी के पूरे प्रभाव को अपने स्तर पर संभालना संभव नहीं है।