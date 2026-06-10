Car Maintenance Tips: भारत में ज्यादातर लोगों के लिए कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि परिवार का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन नई कार खरीदने के बाद कई लोग उसकी नियमित देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नतीजा यह होता है कि कुछ ही सालों में कार की परफॉर्मेंस प्रभावित होने लगती है और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चलती रहे, तो इन कुछ आसान आदतें अपना कर आप अपने कार की लाइफ बढ़ा सकते हैं।

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1) टायर प्रेशर को रखे मेंटेन

गाड़ी का सारा दारोमदार उसके टायरों पर होता है ऐसे में टायरों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सही टायर प्रेशर न सिर्फ गाड़ी को सेफ रखता है, बल्कि माइलेज और टायर की लाइफ को भी बढ़ाता है। गर्मियों में प्रेशर बढ़ सकता है और सर्दियों में कम हो सकता है, इसलिए मौसम के हिसाब से रेगुलर देखभाल जरूरी है।

2) इंजन ऑयल चेक करें

इंजन कार का दिल होता है। इसलिए समय-समय पर इंजन ऑयल बदलना बेहद जरूरी है। आमतौर पर 10,000 किलोमीटर या एक साल के बाद इंजन ऑयल बदलवाना बेहतर माना जाता है। साथ ही कूलेंट का स्तर भी जांचते रहें ताकि गर्मियों में इंजन ओवरहीट न हो।

3) बैटरी की अनदेखी पड़ेगी भारी

कार की बैटरी की देखभाल भी बेहद जरूरी है। अपने बैटरी टर्मिनल साफ रखें और समय-समय पर उसकी जांच करते रहें। अधिक गर्मी बैटरी की लाइफ कम कर सकती है, इसलिए कार को जहां संभव हो छांव में पार्क करें।

अगर मजबूरन कहीं धूप में गाड़ी पार्क करनी पड़े तो कोशिश करें कि उसे ज्यादा देर धूप में न पार्क करें या फिर सनशेड का उपयोग करे और गाड़ी को इस तरह पार्क करें कि डैशबोर्ड पर सीधी धूप न पड़े।

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4) सफाई का रखें खास ध्यान

कार की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। बाहर की सफाई पेंट को सुरक्षित रखती है, जबकि अंदर की सफाई केबिन को धूल-मिट्टी और बैक्टीरिया से बचाती है। माइक्रोफाइबर कपड़ा और छोटा वैक्यूम क्लीनर इस काम को आसान बना सकते हैं।

बारिश के मौसम में कार की बॉडी और नीचे के हिस्से की सफाई जरूर करें। कीचड़ और गंदगी लंबे समय तक जमा रहने पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

5) एयर फिल्टर चेक करें

अगर आपकी कार का एसी पहले जैसा ठंडा नहीं कर रहा है, तो केबिन एयर फिल्टर को चेक करें। भारतीय मौसम में इसे हर कुछ महीनों में साफ करते रहें और जरूरत पड़ने पर बदल देना चाहिए।

6) गाड़ी के किसी सिग्नल को न करे नजरअंदाज

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आपकी गाड़ी समस्या होने पर आपको कई सिग्नल देती है, इसलिए उसके सिग्नल बिल्कुल नजरअंदाज न करें। साथ ही सुरक्षा के लिए ब्रेक,एयरबैग, स्टीयरिंग, ट्रांसमिशन फ्लूइड और वाइपर फ्लूइड की भी नियमित जांच करें।

7) ऐसे ड्राइविंग ना करें

कार चलाते समय कुछ गलतियों से बचना भी जरूरी है। आधा क्लच दबाकर गाड़ी न चलाएं, गलत समय पर गियर न बदलें और इंजन बंद करके गाड़ी को ढलान पर न चलाएं। ये आदतें लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती हैं।

बारिश के मौसम में कार का ऐसे रखें खास ख्याल

गर्मी और सर्दी की तरह मानसून भी कार की सेहत पर असर डालता है। बारिश के मौसम में कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। सबसे पहले वाइपर ब्लेड्स की जांच करें। अगर वाइपर कांच को ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं या आवाज कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दें। बारिश में साफ विजिबिलिटी सबसे जरूरी होती है।

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इसके अलावा यह भी देखें की टायरों की स्थिति सही हो, घिसे हुए टायर बारिश में फिसलने का खतरा बढ़ा देते है। ब्रेक सिस्टम,कार के सभी लाइट्स, इंडिकेटर और फॉग लैंप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यह भी चेक करें। बारिश और धुंध में ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं।

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कोशिश करें कि कार को लंबे समय तक पानी भरी सड़कों पर न चलाएं। ज्यादा पानी इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एग्जॉस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पानी भरे रास्ते से गुजरना पड़े तो धीरे और स्थिर गति से चलें।