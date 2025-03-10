Tata Harrier EV: लॉन्च से पहले सामने आई टाटा की पावरफुल हैरियर ईवी! सिंगल चार्ज पर मिलेगी 500 किलोमीटर की रेंज

Tata Harrier EV: दिग्गज ऑटो निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने आगामी हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) को पूरी तरह से रिवील कर दिया है जिसके बाद अब जल्द ही इसके लॉन्च होने की उम्मीद है।

कंपनी ने टाटा हैरियर ईवी को जनवरी में हुए भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में भी शोकेस किया था। हालांकि, उस समय इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ एक शोपीस की तरह थी। इस बार कंपनी ने एक स्पेशल ट्रैक पर विभिन्न ड्राइविंग टेस्ट करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) का प्रदर्शन किया है। कंपनी का दावा है कि Harrier EV सिंगल चार्ज के बाद 500 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है।

A 2 Lakh milestone calls for a special surprise! Here’s a sneak peek of the all-new Harrier.ev in action as we celebrate .ev day ❤️#TATAev #MoveWithMeaning pic.twitter.com/c9Two7Wp6F — TATA.ev (@Tataev) March 9, 2025

Tata Harrier EV Design

टाटा हैरियर ईवी अपने पेट्रोल वर्जन की ही तरह देखने में है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है जैसे टाटा हैरियर ईवी के बम्पर का डिज़ाइन नया है। टाटा हैरियर ईवी के LED DRLs और हेडलाइट्स में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन हैं जो ईवी वर्जन को एक यूनिक लुक देता है।

टाटा हैरियर ईवी अब बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बेहतर किए गए अलॉय व्हील्स के नए डिजाइन के साथ आती है।

टाटा हैरियर ईवी का पिछला हिस्सा लगभग वैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं जैसे टेललाइट्स अब एलईडी लाइट्स से जुड़ गई है, रियर बम्पर को वर्टिकल स्लैट्स के साथ थोड़ा अपडेट किया गया है, जो फ्रंट बम्पर के डिज़ाइन जैसा है।

Tata Harrier EV: इनसाइड डिजाइन

अंदर की तरफ, टाटा हैरियर ईवी का लेआउट ICE वर्जन से काफी मिलता-जुलता है। केबिन की बात करें तो इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है।

10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और बहुत कुछ शामिल है। गाड़ी में व्हीकल-टू-लोड और व्हीकल-टू-चार्ज जैसी सुविधाएं भी हैं।

Tata Harrier EV: सिक्योरिट फीचर्स

सिक्योरिटी के लिए टाटा की नई हैरियर EV में सात एयरबैग, ईबीडी के साथ ABS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिल्टी कंट्रोल, ADAS मिलता है।