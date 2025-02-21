Tata.EV पर मिल रहा 50,000 रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट, यहां जानें सबकुछ

देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टाटा.ईवी (TATA.ev) ने 45 दिनों के विशेष सेलिब्रेशन की घोषणा की है। इस दौरान, कंपनी नए ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने और मौजूदा टाटा वाहन मालिकों को ईवी में अपग्रेड करने के लिए कई आकर्षक लाभ दे रही है। आइए, जानते इस ऑफर के बारे में विस्तार से।

एक्सचेंज बोनस और अन्य लाभ

इस विशेष ऑफर के तहत, टाटा.ईवी ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है। साथ ही, 100% ऑन-रोड फाइनेंस और 2024 में निर्मित नेक्सन.ईवी और कर्व.ईवी मॉडल पर टाटा पावर स्टेशनों पर 6 महीने तक मुफ्त चार्जिंग का लाभ भी मिलेगा। ग्राहकों को 7.2 kW AC फास्ट चार्जर के साथ मुफ्त होम इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दी जाएगी।

लॉयल्टी बोनस

मौजूदा टाटा ईवी मालिकों को 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा। वहीं, टाटा मोटर्स के अन्य यात्री वाहन मालिकों को Tata Nexon.ev या Tata Curvv.ev खरीदने पर 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस मिलेगा।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

Tata.ev ने पिछले 5 वर्षों में 5 बिलियन किमी से अधिक की ड्राइविंग के जरिए 7 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम करने में मदद की है। साथ ही, कंपनी भारत में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है और 2027 तक 4 लाख से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है।

Tata.ev का विस्तार

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने कहा कि 2020 में नेक्सन.ईवी लॉन्च करने के बाद से कंपनी ने ईवी अपनाने की गति को बढ़ाया है। वर्तमान में, भारतीय सड़कों पर 2 लाख से अधिक टाटा ईवी दौड़ रही हैं, जिससे टाटा.ईवी देश की सबसे बड़ी ईवी 4-व्हीलर निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी है।