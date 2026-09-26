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NewsऑटोTata Aeris vs Maruti Dzire और Hyundai Aura: नई सेडान में क्या होगा खास और कैसे बनाएगी अलग पहचान

Tata Aeris vs Maruti Dzire और Hyundai Aura: नई सेडान में क्या होगा खास और कैसे बनाएगी अलग पहचान

Tata Motors की नई सेडान Aeris कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। जहां Dzire अपनी माइलेज और Aura अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है, वहीं Tata Aeris ज्यादा सेफ्टी, दमदार डिजाइन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 26, 2026 13:34 IST
Tata Aeris बनाम Dzire और Aura: कौन बनाएगा सेडान बाजार में अपनी अलग पहचान
Tata Aeris बनाम Dzire और Aura: कौन बनाएगा सेडान बाजार में अपनी अलग पहचान

In Short

  • Tata Aeris में Dzire और Aura से अलग डिजाइन और फीचर पैकेज मिलने की उम्मीद है।
  • इसमें ज्यादा सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर कंपनी का फोकस हो सकता है।
  • कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Tata नई पहचान बनाने की तैयारी कर रही है।

भारतीय कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Tata Motors अपनी नई सेडान Tata Aeris के साथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इस कार का मुकाबला सीधे तौर पर Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura जैसी लोकप्रिय सेडान से होगा। जहां Dzire अपनी माइलेज और भरोसे के लिए जानी जाती है, वहीं Aura अपने फीचर्स और आरामदायक केबिन के लिए पसंद की जाती है। Tata Aeris इन दोनों से अलग पहचान बनाने के लिए डिजाइन, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर सकती है।

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Tata Aeris Right Front Three Quarter

डिजाइन और रोड प्रेजेंस में बदलाव

Tata Aeris को कंपनी एक नए और ज्यादा मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश कर सकती है। जहां Maruti Dzire का डिजाइन फैमिली कार के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, वहीं Hyundai Aura का फोकस कॉम्पैक्ट और प्रीमियम लुक पर है। Tata Aeris में कंपनी अपनी नई डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें ज्यादा आकर्षक फ्रंट प्रोफाइल, LED लाइटिंग, नए अलॉय व्हील्स और बेहतर रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है।

सेफ्टी फीचर्स में Tata का बड़ा फोकस

Tata Motors अपनी कारों में सेफ्टी को एक मजबूत पहचान के तौर पर पेश करती रही है। Aeris में भी कंपनी ज्यादा सुरक्षा फीचर्स देने पर ध्यान दे सकती है। इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और बेहतर बॉडी स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

वहीं Maruti Dzire और Hyundai Aura भी सुरक्षा फीचर्स के साथ आती हैं, लेकिन Tata Aeris का फोकस मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा सेफ्टी पैकेज के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने पर हो सकता है।

केबिन और टेक्नोलॉजी में मिलेगी नई पहचान

Interior Dashboard

Tata Aeris के इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस बनाने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स और बेहतर केबिन एक्सपीरियंस मिल सकता है।

Maruti Dzire जहां आसान इस्तेमाल और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, वहीं Hyundai Aura अपने फीचर से भरपूर केबिन के लिए लोकप्रिय है। Aeris इन दोनों के बीच एक ऐसा विकल्प बन सकती है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील पर ज्यादा जोर होगा।

इंजन और माइलेज में मुकाबला

कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। Maruti Dzire अपनी बेहतर माइलेज के लिए काफी लोकप्रिय है, जबकि Hyundai Aura भी पेट्रोल और CNG विकल्प के साथ आती है।

Tata Aeris में भी पेट्रोल और CNG इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसमें ऐसा इंजन सेटअप दे सकती है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम रनिंग कॉस्ट का संतुलन बनाए रखे।

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Dzire और Aura से कैसे अलग होगी Tata Aeris

Maruti Suzuki Dzire की सबसे बड़ी ताकत माइलेज, कम मेंटेनेंस और बड़ा सर्विस नेटवर्क है। Hyundai Aura अपने फीचर्स, आरामदायक ड्राइव और प्रीमियम केबिन के कारण ग्राहकों को आकर्षित करती है।

वहीं Tata Aeris की रणनीति ज्यादा मजबूत डिजाइन, बेहतर सेफ्टी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और अलग रोड प्रेजेंस के जरिए अपनी जगह बनाने की हो सकती है।

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Tata Aeris की सफलता इसकी कीमत, फीचर्स और इंजन विकल्पों पर निर्भर करेगी। अगर Tata इसे सही प्राइसिंग और आकर्षक फीचर पैकेज के साथ लॉन्च करती है, तो यह Dzire और Aura के सामने एक नया विकल्प बन सकती है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 26, 2026