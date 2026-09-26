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Newsटेक्नोलॉजीBill Gates की AI चेतावनी: गलत हाथों में गई शक्तिशाली तकनीक से हो सकता है बड़े पैमाने पर नुकसान का खतरा

Bill Gates की AI चेतावनी: गलत हाथों में गई शक्तिशाली तकनीक से हो सकता है बड़े पैमाने पर नुकसान का खतरा

Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली AI सिस्टम गलत इरादे वाले लोगों के हाथों में पहुंचने पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। Gates का फोकस AI से जुड़े बायोलॉजिकल खतरे, साइबर हमले और तकनीक के दुरुपयोग की संभावनाओं पर है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 26, 2026 13:03 IST
Gates की बड़ी चिंता है कि AI का इस्तेमाल खतरनाक बायोलॉजिकल खतरे बनाने में हो सकता है।
Gates की बड़ी चिंता है कि AI का इस्तेमाल खतरनाक बायोलॉजिकल खतरे बनाने में हो सकता है।

In Short

  • Bill Gates ने AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी।
  • AI से बायोलॉजिकल और साइबर खतरे बढ़ सकते हैं।
  • Gates ने AI सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों पर जोर दिया।

Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अपनी सबसे गंभीर चेतावनियों में से एक दी है। उन्होंने कहा कि AI इतनी शक्तिशाली तकनीक बन चुकी है कि अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादे वाले लोग करें तो यह बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है।

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NBC के कार्यक्रम "Meet the Press" में बातचीत के दौरान Gates ने कहा कि AI ऐसे घटनाक्रमों को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकता है, जिनसे अरबों लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि, उनका मतलब यह नहीं था कि AI निश्चित रूप से ऐसी तबाही लाएगा। उनकी चिंता AI की बढ़ती क्षमता और इसके गलत इस्तेमाल की संभावना को लेकर है।

Gates के अनुसार, आज की AI तकनीक वैज्ञानिक शोध, बायोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च को समझने में मदद कर रही है। इससे नई दवाओं, वैक्सीन और इलाज विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। लेकिन यही क्षमता अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बायोलॉजिकल खतरे भी पैदा कर सकती है।

AI आधारित साइबर हमले भी चिंता का बड़ा कारण हैं। AI की मदद से हमलावर साइबर ऑपरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, सिस्टम की कमजोरियां खोज सकते हैं और अस्पतालों, वित्तीय संस्थानों, बिजली नेटवर्क या सरकारी सिस्टम को निशाना बना सकते हैं।

Bill Gates ने कहा कि AI का खतरा सिर्फ इस बात से नहीं है कि कोई सिस्टम खुद नुकसान पहुंचाने का फैसला करेगा, बल्कि यह भी है कि इंसान AI को गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

हालांकि, Gates AI के फायदे को लेकर भी सकारात्मक हैं। उनका मानना है कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है और कई मुश्किल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है।

उन्होंने सरकारों से AI के लिए मजबूत सुरक्षा नियम और निगरानी व्यवस्था बनाने की अपील की है। उनके मुताबिक, तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना जरूरी है ताकि इसके फायदे मिल सकें और जोखिमों को कम किया जा सके।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 26, 2026