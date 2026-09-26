SIP किस्त फेल होने पर क्या होगा? पैसा डूबेगा या बंद हो जाएगा निवेश, जानें पूरी जानकारी

म्यूचुअल फंड में SIP यानी Systematic Investment Plan के जरिए हर महीने या तय समय पर पैसा निवेश किया जाता है। अगर किसी तय तारीख पर बैंक खाते से पैसा नहीं कट पाता है तो इसे SIP इंस्टॉलमेंट फेल होना कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर खाते में बैलेंस कम होने, बैंक मैंडेट की समस्या या KYC डिटेल में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है।

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एक बार SIP किस्त फेल होने से पहले से किया गया निवेश प्रभावित नहीं होता है। आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेश में बनी रहती हैं और बाजार के प्रदर्शन के हिसाब से आगे बढ़ती रहती हैं। सिर्फ उस तारीख वाली किस्त निवेश नहीं हो पाती है।

SIP फेल होने के सबसे बड़े कारण

SIP किस्त फेल होने की कई वजहें हो सकती हैं। सबसे आम कारण बैंक खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होना है। अगर SIP की तारीख पर खाते में बैलेंस कम है तो बैंक ऑटो डेबिट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है।

इसके अलावा NACH या AutoPay मैंडेट की समस्या भी SIP फेल होने की बड़ी वजह हो सकती है। अगर मैंडेट एक्सपायर हो गया है, रिजेक्ट हो गया है या बैंक डिटेल गलत है तो किस्त नहीं कट पाती है। सिग्नेचर मिसमैच, गलत IFSC या बैंक वेरिफिकेशन फेल होने जैसी दिक्कतें भी इसका कारण बन सकती हैं।

वहीं KYC, PAN-Aadhaar लिंक या निवेशक की व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ी होने पर भी SIP ट्रांजैक्शन रुक सकता है। नाम या बैंक रिकॉर्ड में छोटी गलती भी भुगतान फेल करा सकती है।

क्या SIP फेल होने पर AMC जुर्माना लगाती है?

एक बार SIP किस्त फेल होने पर आमतौर पर म्यूचुअल फंड कंपनियां यानी AMC कोई पेनल्टी नहीं लगाती हैं। हालांकि बैंक ऑटो डेबिट फेल होने पर अपने नियमों के अनुसार बाउंस चार्ज ले सकते हैं। Pasted markdown

अगर SIP लगातार कई महीनों तक फेल होती रहती है तो AMC इसे निष्क्रिय मानकर SIP को रोक या बंद कर सकती है। इसलिए बैंक बैलेंस और मैंडेट की जानकारी अपडेट रखना जरूरी है।

कितनी बार SIP फेल होने पर बंद हो सकती है?

लगातार SIP फेल होने पर ही इसे कैंसिल किया जा सकता है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली SIP में आमतौर पर तीन लगातार असफल डेबिट की अनुमति होती है। वहीं लंबी अवधि वाली जैसे क्वार्टरली या बाय-मंथली SIP में यह सीमा आमतौर पर दो असफल प्रयासों तक होती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर बीच में एक बार भी सफल भुगतान हो जाता है तो फेल होने की गिनती फिर से शुरू हो जाती है। लगातार फेल होने पर तय सीमा पूरी होने के बाद AMC सिस्टम SIP को बंद कर सकता है।

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SIP फेल होने के बाद क्या करें?

अगर SIP किस्त नहीं कट पाई है तो सबसे पहले बैंक बैलेंस और ऑटो डेबिट मैंडेट की स्थिति जांचें। इसके बाद KYC, PAN-Aadhaar लिंक और निवेश से जुड़ी जानकारी अपडेट है या नहीं, यह जरूर देखें।

कई निवेश प्लेटफॉर्म मिस हुई SIP राशि को मैनुअली निवेश करने का विकल्प भी देते हैं। अगर मैंडेट कैंसिल हो गया है तो नया NACH मैंडेट जमा करके या ई-मैंडेट वेरिफिकेशन पूरा करके SIP दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है।

SIP फेल होने से कैसे बचें?

SIP को बिना रुकावट चलाने के लिए बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें, इमरजेंसी फंड बनाए रखें, KYC और PAN-Aadhaar रिकॉर्ड अपडेट रखें और मैंडेट की एक्सपायरी डेट पर नजर रखें। बैंक और AMC के अलर्ट को भी समय पर चेक करना मददगार हो सकता है। Pasted markdown

कुल मिलाकर, एक SIP किस्त फेल होना बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन बार-बार ऐसा होने से निवेश की निरंतरता प्रभावित हो सकती है और SIP बंद भी हो सकती है।