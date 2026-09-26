नौकरी बदलने के बाद PF का पैसा पुराने खाते में पड़ा है? ऐसे करें नए खाते में ट्रांसफर

नौकरी बदलते ही आपका PF पैसा नई कंपनी के खाते में चला जाए, यह जरूरी नहीं है। कई बार पुरानी कंपनी का PF पुराने Member ID में ही पड़ा रहता है और नई कंपनी में नया PF खाता शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आपने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है तो आपका PF कई खातों में बंट सकता है।

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EPFO की ऑनलाइन सुविधा के जरिए पुराने PF खाते का पैसा नए PF खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे सभी PF रिकॉर्ड एक जगह व्यवस्थित रखने में मदद मिलती है।

PF ट्रांसफर से पहले इन चीजों को करें चेक

PF ट्रांसफर करने से पहले यह देखना जरूरी है कि पुराना और नया PF खाता आपके UAN यानी Universal Account Number से जुड़ा हुआ है या नहीं। UAN की मदद से आपके अलग-अलग PF Member ID को एक ही खाते से जोड़ा जाता है।

इसके अलावा अपनी KYC जानकारी भी जरूर जांच लें। आधार, बैंक खाता और PAN जैसी जानकारी में कोई गलती या कमी है तो पहले उसे ठीक करना बेहतर होता है, ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया में परेशानी न आए।

घर बैठे ऐसे करें PF Transfer

PF ट्रांसफर के लिए सबसे पहले EPFO के Member Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद Online Services सेक्शन में जाएं। यहां ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ का विकल्प मिलता है।

इसके बाद पुराने PF खाते और मौजूदा PF खाते से जुड़ी जानकारी को जांचना होता है। ट्रांसफर के लिए पुराने खाते को चुनकर जरूरी जानकारी भरें और ऑनलाइन क्लेम सबमिट करें।

प्रतीकात्मक तस्वीर

EPFO की Revamped Form 13 व्यवस्था में सदस्य की KYC, PF बैलेंस, योगदान, ट्रांसफर और ब्याज से जुड़ी जानकारी एक जगह दिखाई जाती है, जिससे क्लेम की जानकारी को आसानी से जांचा जा सकता है।

Form 13 क्या है और क्यों जरूरी है?

PF ट्रांसफर के लिए Form 13 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य पुराने PF खाते की रकम को मौजूदा PF खाते में ट्रांसफर करना है।

इस फॉर्म में पुराने और नए दोनों PF खातों की जानकारी देनी होती है। ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद Annexure-K में ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती है। नए Form 13 में Annexure-K को बेहतर तरीके से शामिल किया गया है, जिसमें टैक्स योग्य और गैर-टैक्स योग्य हिस्से की जानकारी भी दी जा सकती है।

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PF ट्रांसफर करने का क्या फायदा है?

पुराने PF खाते का पैसा अलग-अलग जगह पड़ा रहने के बजाय नए खाते में ट्रांसफर होने से आपका PF रिकॉर्ड व्यवस्थित रहता है। इससे भविष्य में PF क्लेम या निकासी के समय पुराने खातों को अलग-अलग संभालने की जरूरत कम हो सकती है।

हालांकि PF ट्रांसफर अपने आप पेंशन पात्रता या टैक्स छूट की गारंटी नहीं देता। पेंशन और टैक्स से जुड़े फायदे संबंधित नियमों और पात्रता पर निर्भर करते हैं।

ऑनलाइन देख सकते हैं PF Transfer Status

PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद EPFO पोर्टल पर Track Claim Status विकल्प के जरिए क्लेम की स्थिति देखी जा सकती है।

इसलिए नौकरी बदलने के बाद अगर आपका PF पुरानी कंपनी के खाते में पड़ा है तो उसे नजरअंदाज न करें। पहले UAN और KYC की जानकारी जांचें और जरूरत होने पर ऑनलाइन PF Transfer Request डालकर अपने PF रिकॉर्ड को व्यवस्थित करें।