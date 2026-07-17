Royal Enfield Classic 350 को मिला बड़ा अपग्रेड! नए फीचर्स के साथ बढ़ा आराम, कीमत भी जान लीजिए

Royal Enfield Classic 350 : Royal Enfield ने अपनी लोकप्रिय बाइक Classic 350 को 2026 के लिए Update कर दिया है। कंपनी ने बाइक में दो नए Features जोड़े हैं, जिससे रोजाना का सफर ज्यादा आसान होगा। अब Traffic में Clutch चलाने में कम मेहनत लगेगी और रास्ते में Smartphone या दूसरे Electronic Devices को तेजी से Charge भी किया जा सकेगा। हालांकि बाइक के Engine, Power और पुराने Retro Look में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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चलिए जानते हैं Classic 350 में कौन-कौन से नए Features मिले हैं, ये किन Variants में मिलेंगे, बाइक की नई कीमत क्या है और आखिर Assist and Slipper Clutch से Riding पहले से कैसे आसान होगी?

Assist and Slipper Clutch से आसान होगी Riding

2026 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के ड्यूल-चैनल एबीएस वेरिएंट्स में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है। यह फीचर क्लच लीवर दबाने में लगने वाली मेहनत को कम करता है। इससे भारी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलना और बाइक चलाना पहले से ज्यादा आसान हो जाता है।

तेज रफ्तार में अचानक गियर कम करने पर यह क्लच रियर व्हील को उछलने या लॉक होने से भी रोकता है। इससे गियर बदलना ज्यादा स्मूद होता है और राइडर को बाइक पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। हालांकि यह फीचर केवल ड्यूल-चैनल एबीएस वेरिएंट्स में ही मिलेगा। अब सवाल है कि सफर के दौरान फोन चार्ज करने के लिए बाइक में क्या नया दिया गया है?

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Fast USB Type-C Charging Port भी मिला

क्लासिक 350 में अब फास्ट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसे बाइक पर ऐसी जगह लगाया गया है, जहां यह ज्यादा नजर नहीं आता। राइडर सफर के दौरान स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले से ज्यादा तेजी से चार्ज कर सकेंगे।

यह फीचर उन लोगों के लिए ज्यादा काम का होगा, जो रास्ता देखने के लिए स्मार्टफोन में नेविगेशन चलाते हैं या बाइक से लंबी दूरी का सफर करते हैं। लेकिन क्या यह नया फीचर क्लासिक 350 के सबसे सस्ते वेरिएंट में भी मिलेगा?

Base Variant में नहीं मिला नया Feature

रॉयल एनफील्ड ने बेस रेडिच रेड वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह सिंगल-चैनल एबीएस मॉडल पहले की तरह ही मिलेगा। इसकी एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 1.87 लाख रुपये है।

वहीं, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच वाले अपडेटेड ड्यूल-चैनल एबीएस वेरिएंट्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.95 लाख रुपये रखी गई है। लेकिन क्या नए फीचर्स के साथ बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस में भी कोई बदलाव किया गया है?

Engine और Performance में कोई बदलाव नहीं

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क्लासिक 350 में पहले वाला 349 सीसी एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर जे-सीरीज इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.2 एचपी की पावर और 27 एनएम का पीक टॉर्क देता है। इंजन को फाइव-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

अब हायर वेरिएंट्स में इसी गियरबॉक्स के साथ नया असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी मिलेगा। लेकिन नए फीचर्स मिलने के बाद क्या बाइक का पुराना क्लासिक और रेट्रो लुक भी बदल गया है?

बरकरार रहेगा Classic Retro Look

बाइक का रेट्रो डिजाइन, कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन और लॉन्ग राइड के लिए बेहतर सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है। रॉयल एनफील्ड इससे पहले हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350 जैसे मॉडल्स में भी असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दे चुकी है।

नए फीचर्स मिलने के बाद क्लासिक 350 रोजाना के सफर के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, लेकिन इसका पुराना क्लासिक लुक और पहचान पहले जैसी ही है।