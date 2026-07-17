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Newsटेक्नोलॉजीAds के साथ Netflix फ्री! सीईओ बोले- कुछ बाजारों में यह ऑप्शन हो सकता है सही...

Ads के साथ Netflix फ्री! सीईओ बोले- कुछ बाजारों में यह ऑप्शन हो सकता है सही...

Netflix भविष्य में विज्ञापनों के साथ फ्री स्ट्रीमिंग प्लान शुरू करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसे किसी प्लान पर काम नहीं हो रहा और निकट भविष्य में लॉन्च की योजना नहीं है। CEO टेड सारंडोस ने कहा कि यह मॉडल केवल कुछ बाजारों में ही सफल हो सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 17, 2026 13:30 IST
AI Generated Image

In Short

  • Netflix भविष्य में Ads के साथ फ्री स्ट्रीमिंग प्लान ला सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी लॉन्चिंग की कोई योजना नहीं है।
  • CEO टेड सारंडोस ने कहा कि फ्री प्लान केवल उन बाजारों में सफल हो सकता है, जहां मजबूत विज्ञापन कारोबार मौजूद हो।
  • कंपनी को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक उसका विज्ञापन कारोबार 3 अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंच सकता है।

Netflix भविष्य में Ads के साथ फ्री प्लान शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल वह ऐसे किसी ऑफर पर काम नहीं कर रही है और निकट भविष्य में इसे लॉन्च करने की कोई योजना भी नहीं है।

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Q2 2026 अर्निंग्स कॉल के दौरान Netflix के CEO टेड सारंडोस ने कहा, “कुछ बाजारों में फ्री ऑफर समझदारी भरा कदम हो सकता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इसका असर पेड प्लान्स पर न पड़े।”

पहुंच बढ़ाने और कमाई के बीच संतुलन पर फोकस

कंपनी का कहना है कि उसकी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक Netflix को पहुंचाना और कंटेंट लाइब्रेरी का लगातार विस्तार करना है। साथ ही वह अपने सब्सक्रिप्शन आधारित कारोबार की लंबी अवधि की कमाई को भी सुरक्षित रखना चाहती है। सारंडोस ने कहा कि किसी भी संभावित बाजार में ऐसा प्लान तभी सफल हो सकता है, जब वहां मजबूत और बड़े स्तर का विज्ञापन कारोबार मौजूद हो। उनके मुताबिक, सही ऑफर और पेड प्लान्स से स्पष्ट अंतर बनाए रखना भी जरूरी होगा।

व्यूअरशिप, AI और विज्ञापन कारोबार पर नजर

Netflix के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की हिस्सेदारी मजबूत बनी हुई है। 2026 की पहली छमाही में कुल व्यूइंग आवर्स में 2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह वृद्धि 1.5% रही थी। कंपनी कंटेंट क्रिएशन, रिकमेंडेशन सिस्टम और अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रही है।

कंपनी ने यह भी बताया कि निर्माता अब प्रोडक्शन में जनरेटिव AI का उपयोग करने लगे हैं। फिलहाल करीब 300 फिल्मों और टीवी शोज में AI का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें ज्यादातर मामलों में इसका उपयोग पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान किया गया। वहीं, विज्ञापन और गेमिंग कारोबार अभी शुरुआती दौर में हैं।

कंपनी का अनुमान है कि 2026 के आखिर तक उसका विज्ञापन कारोबार 3 अरब डॉलर का राजस्व हासिल कर सकता है। इसी रणनीति के तहत Netflix धीरे-धीरे अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में बदलाव कर रहा है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 17, 2026