Porsche 911 S/T Super Car हुई लॉन्च

Porsche ने 911S/T को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह कार 3.7 सेकेंड में 0 से 100 की स्पीड हासिल कर सकती है। भारत में इस सुपर कार का मुकाबला Lamborghini की Huracan EVO से होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कार को हाल ही में कंपनी की एनिवर्सिरी के मौके पर अनवील किया गया था। नई पोर्शे 911 एस/टी की कीमत 4.26 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी का इंडियन मार्केट में ये सबसे महंगा मॉडल है। पोर्शे 911 एस/टी की सिर्फ 1,963 यूनिट ही सेल की जाएंगी। पोर्शे 911 S/T कंपनी की ही GT3 RS पर बेस्ड है और इसके डिजाइन लेंग्वेज में GT टूरिंग के एलिमेंट्स मिलते हैं। कार के फ्रंट में गर्नी फ्लैप के साथ एक बड़ा एयर इनटेक मिलता है।

लाइटवैट ग्लास मैग्नीशियम के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील कार के लुक को स्पोर्टी बनाते हैं। रियर में गर्नी फ्लेप के साथ देखने को मिलते हैं। पोर्शे 911 एस/टी को एक स्पेशल हेरिटेज डिजाइन पैकेज के साथ 1960 के दशक के 911 S की तरह स्पेशल ब्लू मेटैलिक कलर में पेश किया गया है। ये कार 1969 में आई 911 S रेसकार को एक ट्रिब्यूट है। पोर्शे ने कार के वैट को कम करने के लिए इसमें कार्बन फाइबर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। पोर्शे 911 एस/टी में 4.0-लीटर का फ्लैक्स-सिक्स सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 525 hp की पावर और 465 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। ये रियर व्हील ड्राइव कार है। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाली पोर्श की ये सबसे पावरफुल कार है। कंपनी का दावा है कि यह 3.7 सेकेंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 300 kmph की है। यह इंजन पोर्श GT3 RS में भी मिलता है, लेकिन इसमें डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।