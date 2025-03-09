Petrol Vs CNG: कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद?

अगर आप नई कार खरीदने वाले हैं और Petrol या CNG में को लेकर कंफ्यूजन है। ऐसे में यह आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है। हम आपको नीचे इन दोनों फ्यूल के फायदे और नुकसान के साथ आपके लिए कौन-सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको ड्राइविंग जरूरतों, बजट और मेंटेनेंस कॉस्ट (Maintenance Cost) के आधार पर ही कार को सेलेक्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं कि Petrol और CNG में कौन-सा ऑप्शन बेहतर रहेगा।

फ्यूल की लागत (Fuel Cost)

पेट्रोल की कीमत पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। फिलहाल, यह 95-110 रुपये प्रति लीटर (Petrol Price Per Litre) के आसपास है। हालांकि, पेट्रोल आसानी से हर जगह मिल जाता है। वहीं, CNG पेट्रोल की तुलना में काफी सस्ता (Cheaper Fuel Option) होता है। भारत में इसकी कीमत 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम (CNG Price Per KG) है। CNG गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियों की कंपेयर में 50-60% सस्ती (Fuel Efficient Car) चलती हैं।

माइलेज और रेंज (Mileage & Range)

Petrol कारों का माइलेज CNG गाड़ियों की तुलना में कम (Low Mileage) होता है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पेट्रोल कारें ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। वहीं, दूसरी तरफ सीएनजी गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले बेहतर माइलेज (Better Fuel Efficiency) देती हैं, जिससे लंबी दूरी (Long Distance Travel) में ज्यादा फ्यूल की सेविंग होती है।

इंजन लाइफ और मेंटेनेंस (Engine Life & Maintenance Cost)

पेट्रोल इंजन ज्यादा स्मूद और लॉन्ग-लास्टिंग (Smooth & Long-Lasting Engine) होते हैं। इनका मेंटेनेंस भी सस्ता (Low Maintenance Car) पड़ता है और हर जगह मैकेनिक (Easily Available Mechanics) मिल जाते हैं। वहीं, सीएनजी इंजन की लाइफ थोड़ी कम (Shorter Engine Life) होती है और इसका मेंटेनेंस थोड़ा महंगा (High Maintenance Cost) होता है। CNG Tank और Pipe System की सही देखभाल (Proper Maintenance) जरूरी होती है।

रनिंग कॉस्ट (Running Cost Comparison)

पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट (Petrol Running Cost) लगभग ₹4.50 प्रति किमी होती है। इधर सीएनजी कार की रनिंग कॉस्ट (CNG Running Cost) करीब ₹2.50 प्रति किमी होती है, जिससे लंबे समय में अच्छी सेविंग होती है।

कीमत में अंतर (Car Price Difference)

पेट्रोल गाड़ियां CNG गाड़ियों के मुकाबले सस्ती (Cheaper Car Option) होती हैं। हर कंपनी का बेस वेरिएंट (Base Variant Car) पेट्रोल में ही आता है। सीएनजी वेरिएंट 50-55 हजार रुपये महंगा होता है। आफ्टर-मार्केटCNG Kit लगवाने पर 20-30 हजार रुपये तक खर्च आ सकता है।

कौन-सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? (Which is the Best Option?)

अगर आपकी डेली ड्राइविंग 30-40 किमी या उससे ज्यादा है, तो CNG कार फायदेमंद होगी। वहीं, दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग ड्राइव ज्यादा करते हैं या फ्यूल स्टेशन हर जगह नहीं मिलते, तो पेट्रोल कार बेहतर रहेगी। हालांकि, CNG कार खरीदते समय शुरुआती कीमत ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में फ्यूल की सेविंग (Fuel Savings) होती है।