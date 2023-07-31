Ola ने S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 1.1 लाख रुपये का ऑफर बढ़ाया
कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा है कि एस1 एयर की मांग हमारी उम्मीदों से अधिक हो गई है। हम इस ऑफर को आज रात 8 बजे से 15 अगस्त रात 12 बजे तक सभी के लिए बढ़ाएंगे। हमारे सभी स्टोर आज आधी रात तक खुले रहेंगे।
Ola इलेक्ट्रिक का S1 Air Electric Scooter अब सोमवार रात 8 बजे से सभी खरीदारों के लिए 1.1 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। यह ऑफर 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। अग्रवाल के अनुसार, सभी ओला इलेक्ट्रिक स्टोर आज आधी रात तक खुले रहेंगे। कंपनी के सीईओ Bhavish Agarwal ने कहा है कि एस1 एयर की मांग हमारी उम्मीदों से अधिक हो गई है। हम इस ऑफर को आज रात 8 बजे से 15 अगस्त रात 12 बजे तक सभी के लिए बढ़ाएंगे। हमारे सभी स्टोर आज आधी रात तक खुले रहेंगे।
कंपनी अपने ग्राहकों को नया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए केवल 12% प्रति वर्ष के ब्याज पर लोन भी देती है। ओला इलेक्ट्रिक एस1 एयर को 28 जुलाई को 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ओला के किफायती इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के रूप में स्थापित यह स्कूटर 3 kWh की बैटरी क्षमता प्रदान करता है। स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 125 किमी की रेंज देता है। स्कूटर 90 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है और छह रंग वेरिएंट में उपलब्ध है।