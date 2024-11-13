Ola Electric का बड़ा प्लान: 20 नए प्रोडक्ट्स और जन 3 प्लेटफॉर्म जनवरी 2025 में लांच
Ola Electric ने अगले दो सालों में 20 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिससे कंपनी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में और भी मजबूती के साथ दबदबा बनाते नजर आ रही है। इस दौरान कंपनी ने जनवरी 2025 में अपना नया जन 3 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी, जिसके तहत नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पेश किए जाएंगे। पहले यह प्लेटफॉर्म अगस्त 2024 में लांच होना था, लेकिन अब इसे जनवरी 2025 तक टाल दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या आने वाले समय में Ola Electric दूसरे कंपनी को भी मात दे सकती है?
Service Center नेटवर्क और बिक्री में वृद्धि
ओला इलेक्ट्रिक ने दूसरी तिमाही में 98,619 यूनिट्स की बिक्री की तो, वही पिछले साल की समान तिमाही से 73.6% अधिक है। कंपनी का फोकस अब अपने सर्विस सेंटर नेटवर्क को बढ़ाना भी है। मार्च 2025 तक, कंपनी अपने 2,000 सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना रही है। यह कदम ग्राहकों को बेहतर सेवा और सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
OLA के प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक मॉडल्स
कंपनी के पोर्टफोलियो में कई प्रकार के स्कूटर और बाइक शामिल हैं:
S1 Pro: ₹1,34,999
S1 Air: ₹1,07,499
S1 X (2 kWh): ₹74,999
S1 X (3 kWh): ₹87,999
S1 X (4 kWh): ₹1,01,999
इसके अलावा, ओला ने रोडस्टर सीरीज़ के तहत इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की हैं, जिनकी कीमत ₹74,999 से ₹1,99,999 तक है। इस सीरीज़ में Roadster X, Roadster, और Roadster Pro जैसे मॉडल्स शामिल हैं।
Plan Ahead हर तिमाही नया प्रोडक्ट लॉन्च
Ola Electric की योजना है कि वह अगले दो सालों में हर तिमाही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिससे बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। इसके साथ ही, कंपनी भारतीय EV बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।