Roadster X Series: ओला का मोटरसाइकल हुआ लॉन्च! सिंगल चार्ज में मिलेगी 501 किलोमीटर की रेंज - इतनी है कीमत

Roadster X Series Launched: ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब भाविश अग्रवाल की कंपनी Ola Electric ने आज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल की एक सीरीज को लॉन्च किया है। इस नई सीरीज का नाम Roadster X सीरीज है। इस सीरीज में कंपनी ने दो वेरिएंट Roadster X और Roadster X+ को लॉन्च किया है।

कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि Roadster X सीरीज बाइक को कंपनी की तमिलनाडु के कृष्णागिरी फैक्ट्री में तैयार किया गया जो अप्रैल 2025 में सड़कों पर आने के लिए तैयार है।

Taking the EV revolution to the next level with the roll-out of our first Roadster X today!🏍️



Super proud of the entire team @OlaElectric who worked relentlessly to build the future of motorcycling in India, and taking us closer to #EndICEAge 🙌⚡ pic.twitter.com/lJI0qaNyLf — Bhavish Aggarwal (@bhash) April 11, 2025

Roadster X सीरीज के फीचर्स

रोडस्टर एक्स सीरीज में मिड-ड्राइव मोटर है जो परफॉर्मेंस और सुरक्षा को बढ़ाती है। रोडस्टर सीरीज के पावरट्रेन में चेन ड्राइव और एक इंटीग्रेटेड MCU भी है जो टॉर्क ट्रांसफर के लिए है जिससे बेहतर ऐक्सेलरेशन और रेंज मिलती है।

कंपनी ने बताया कि रोडस्टर एक्स सीरीज में मोटरसाइकिलों में फ्लैट केबल का इस्तेमाल किया गया है - जो इंडस्ट्री में पहली बार किया गया इनोवेशन है।

ये केबल पैकेजिंग में सुधार करते हैं, वजन कम करते हैं और थर्मल प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, जिससे ओवरऑल सुधार होता है।

Roadster X सीरीज में पेटेंटेड ब्रेक-बाय-वायर तकनीक के साथ सिंगल एबीएस, और एडवांस रीजनरेशन, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स मोड जैसे स्मार्ट MoveOS 5 फीचर्स दिए गए हैं।

Roadster X सीरीज की बैटरी सिस्टम को IP67 वाटरप्रूफ और डस्ट-प्रूफ सर्टिफिकेट, एडवांस वायर बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी और आसान रखरखाव के लिए उपयोगी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) प्राप्त है।

ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और एमडी भाविश अग्रवाल ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की एक नई लाइन रोडस्टर एक्स सीरीज को पेश करते हुए उत्साहित हैं, जो ईवी क्रांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। यह लॉन्च हमारे और इंडस्ट्री के लिए एक नए युग का प्रतीक है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे ग्राहक जल्द ही भारतीय सड़कों पर रोडस्टर एक्स की सवारी करने के रोमांच का अनुभव करेंगे, यह एक गेम-चेंजिंग प्रोडक्ट है जो भारत में मोटरसाइकिलिंग के भविष्य को फिर से डिफाइन करने के लिए तैयार है।

कितनी है कीमतें?

Roadster X 2.5kWh ₹84,999

3.5kWh ₹94,999

4.5 kWh ₹1,04,999

Roadster X+ 4.5kWh ₹1,14,999

9.1kWh ( 4680 भारत सेल के साथ) ₹1,84,999

Roadster X+ 9.1kWh ( 4680 भारत सेल के साथ) की रेंज सिंगल चार्ज पर 501 किलोमीटर की है।

