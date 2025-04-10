Modified Car: क्या आपकी कार में है ये एक्सेसरी? हो जाइए सावधान, अब चालान तय

भारत में कार लेना हर किसी के लिए एक सपना होता है। जब यह सपना पूरा होता है, तो लोग सबसे पहले उसे एक्सेसरी शॉप ले जाकर सजाने लगते हैं। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपकी यह खुशी एक भारी चालान (Car Modification Fine) में बदल सकती है। कुछ कार एक्सेसरीज हैं, जो अगर आपकी गाड़ी में लगी पाई गईं, तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़कर फाइन (Vehicle Challan) कर सकती है।

यहां हम बात करेंगे 5 ऐसी एक्सेसरीज (Illegal Car Accessories in India) की, जिनसे दूर रहना ही बेहतर है।

सन फिल्म और परदे (Sun Film and Curtains)

पहले लोग कार को ठंडा और प्राइवेट रखने के लिए सन फिल्म (Sun Film Ban) लगवाते थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। चाहे फिल्म कितनी भी हल्की हो, ट्रैफिक पुलिस इसे देखकर चालान काट सकती है।

अगर आपकी कार फैक्ट्री टिंट (Factory Tint) के साथ आती है, जैसे Maruti Jimny Alpha, तो वो लीगल मानी जाएगी। लेकिन आफ्टरमार्केट टिंट लगवाना पूरी तरह बैन है।

हाई बीम एलईडी और एक्स्ट्रा लाइट्स (LED Headlights and Fog Lamps)

कुछ लोग स्टॉक हेडलाइट्स से खुश नहीं होते और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाते हैं – जैसे LED, bar lights, fog lights आदि। शहरों में इनका इस्तेमाल करना अवैध है। हाईवे पर या खराब मौसम में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शहर में चलाते वक्त इन लाइट्स को कवर किया होना चाहिए।

अलॉय व्हील और बड़े टायर्स (Oversized Alloy Wheels and Tyres)

Alloy wheels और अच्छे टायर्स तो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आपने गाड़ी के साइज से 2 साइज ज्यादा बड़े टायर्स लगवा लिए, या टायर्स बॉडी से बाहर निकले हुए हैं, तो चालान पक्का है। ऐसे टायर्स से सड़क की मिट्टी और पत्थर उड़ते हैं, जिससे दूसरों को खतरा होता है। इसलिए गाड़ी की बॉडी के अंदर फिट टायर्स ही लगवाएं।

रंग बदलवाना और रैप कराना (Car Wraps and Colour Change)

अगर आपने गाड़ी का रंग बदला है या कोई car wrap लगवाया है, तो ध्यान रखें – गाड़ी का रंग RC (Registration Certificate) से मैच होना जरूरी है। अगर आपने कलर चेंज करवाया है, तो आपको RTO में जानकारी देकर RC अपडेट करानी होगी। बिना ऐसा किए अगर अलग रंग की गाड़ी पकड़ी गई, तो चालान पक्का।

बता दें कि हल्के बदलाव जैसे मैट फिनिश या व्हाइट से ऑफ व्हाइट शेड चल सकता है। लेकिन पूरा रंग बदलना बिना परमिशन लीगल नहीं है।

फैंसी नंबर प्लेट्स (Fancy Number Plates)

पहले लोग अपनी पसंद की नंबर प्लेट्स (Customised Number Plates) लगवा लेते थे – अलग फॉन्ट, साइज, स्टाइल। लेकिन अब हर गाड़ी के लिए सिर्फ HSRP (High-Security Registration Plates) ही मान्य है। साल 2018 से पहले की गाड़ियों के लिए थोड़ी छूट है, लेकिन जल्द ही ये नियम सभी गाड़ियों के लिए जरूरी हो सकता है। HSRP को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।

