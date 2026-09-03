₹47.50 लाख की MINI Countryman C में क्या खास? गोल OLED स्क्रीन से मसाज सीट तक मिलेंगे ये फीचर्स

Mini Countryman C: आजकल कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई हैं। कंपनियां अब गाड़ियों में ऐसे फीचर्स दे रही हैं, जो उन्हें किसी गैजेट जैसा अनुभव देते हैं। इसी कड़ी में MINI ने अपनी Countryman C SUV को भारतीय बाजार में पेश किया है। इसमें दमदार इंजन के साथ कई आधुनिक टेक्नोलॉजी और आराम से जुड़े फीचर्स मिलते हैं।

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इंजन और पावर

MINI Countryman C में 1.5 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 156 BHP की पावर और 240 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो आगे के पहियों को पावर देता है।

कंपनी के मुताबिक, यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 9 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 212 किमी प्रति घंटा है।

Mini Countryman C: फीचर्स

1. गोल OLED स्क्रीन

कार के डैशबोर्ड के बीच में 9.44 इंच की गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है। इसमें ड्राइवर के सामने अलग से सामान्य मीटर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। कार से जुड़ी कई जरूरी जानकारी इसी स्क्रीन और हेड-अप डिस्प्ले यानी HUD पर दिखाई जाती है।

2. Harman Kardon का साउंड सिस्टम

कार के अंदर म्यूजिक के लिए 12-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम दिया गया है। इससे कार के अंदर म्यूजिक सुनने का अनुभव बेहतर होता है और आवाज साफ सुनाई देती है।

3. 'हे MINI' वॉयस असिस्टेंट

इसमें 'हे MINI' कहकर वॉयस असिस्टेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय लहजे को समझने में यह फीचर कई बार पूरी तरह सही तरीके से काम नहीं करता।

4. MINI Connect ऐप स्टोर

कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड आधारित है। इसमें कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स और डिजिटल फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कार के अंदर मनोरंजन के लिए कई विकल्प मिलते हैं।

5. लाइव ट्रैफिक और नेविगेशन

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें लाइव ट्रैफिक अपडेट और नेविगेशन की सुविधा मिलती है। इससे रास्ते में ट्रैफिक की स्थिति देखने और बेहतर रास्ता चुनने में मदद मिलती है।

6. अलग-अलग Experience Modes

कार में अलग-अलग Experience Modes दिए गए हैं। इन्हें बदलने पर कार की एम्बिएंट लाइटिंग और स्क्रीन पर दिखने वाले ग्राफिक्स भी बदल जाते हैं। हालांकि, ड्राइविंग मोड का असर सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करता है।

7. अंदर लगा कैमरा

MINI Countryman C में केबिन के अंदर कैमरा भी दिया गया है। इससे तस्वीरें और वीडियो लिए जा सकते हैं।

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8. e-SIM और SOS कॉलिंग

कार में e-SIM आधारित कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी मदद से OTA अपडेट, डेटा सर्विस और आपात स्थिति में SOS कॉलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

9. ड्राइवर सीट में मसाज

कार की आगे वाली सीटें इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा ड्राइवर की सीट में मसाज का फीचर भी दिया गया है, जो लंबे सफर में आराम बढ़ा सकता है।

10. ऑटोमैटिक पार्क असिस्ट

इसमें 360 डिग्री कैमरा और पार्क असिस्ट फीचर मिलता है। सेंसर की मदद से यह फीचर तंग जगह में कार पार्क करने में ड्राइवर की मदद करता है।

कीमत और सेफ्टी फीचर्स

भारत में MINI Countryman C की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 47.50 लाख रुपये है। टैक्स और रजिस्ट्रेशन जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत और बढ़ जाती है।

सुरक्षा की बात करें तो इस कार को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार Euro NCAP रेटिंग मिली है। यह इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा के स्तर को दिखाता है।

किसके लिए है यह कार?

MINI Countryman C उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो प्रीमियम स्टाइल, आधुनिक टेक्नोलॉजी और आरामदायक फीचर्स वाली SUV चाहते हैं। हालांकि, इसकी कीमत को देखते हुए 3-सिलेंडर इंजन कुछ खरीदारों को कम लग सकता है। इसी कीमत के आसपास बाजार में कई दूसरे लग्जरी विकल्प भी मौजूद हैं।