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Newsटेक्नोलॉजीPayPal में बड़ी छंटनी! भारत में 600 से ज्यादा कर्मचारियों पर असर, आखिर नौकरियां क्यों घटा रही है कंपनी?

PayPal में बड़ी छंटनी! भारत में 600 से ज्यादा कर्मचारियों पर असर, आखिर नौकरियां क्यों घटा रही है कंपनी?

PayPal में भारत में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। इसका असर चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई टीमों पर पड़ा है। कंपनी ने इस फैसले को अपने ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से जोड़ा है। आखिर PayPal क्यों घटा रही है नौकरियां और आगे क्या है योजना, जानिए पूरी खबर।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 3, 2026 11:06 IST
PayPal
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In Short

  • PayPal भारत में 600 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर रही है
  • चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई टीमों पर पड़ा असर
  • कंपनी ने फैसले को ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग प्लान से जोड़ा

डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PayPal भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहा है। कंपनी भारत में करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिससे 600 से ज्यादा लोगों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। यह कदम कंपनी की ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है, जिसके जरिए PayPal अपने ऑपरेशन को आसान बनाने और लागत कम करने की कोशिश कर रहा है।

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तीन बड़े शहरों में कर्मचारियों पर असर

रिपोर्ट के मुताबिक PayPal की छंटनी का असर चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। कंपनी के अलग अलग डिवीजन में भी नौकरियां प्रभावित हुई हैं।

इनमें टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऑपरेशंस पेमेंट्स और फाइनेंस जैसी टीमें शामिल हैं। यानी छंटनी केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनी के कई अहम कामकाजी हिस्सों में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है।

कंपनी ने छंटनी पर क्या कहा

PayPal के प्रवक्ता के मुताबिक हाल में किए गए स्टाफिंग बदलाव कंपनी के पहले से घोषित मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं।

कंपनी का कहना है कि इसका मकसद ग्लोबल ऑपरेशंस को आसान बनाना काम करने की क्षमता मजबूत करना और PayPal को लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए बेहतर स्थिति में लाना है।

कंपनी ने यह भी माना है कि ऐसे फैसले आसान नहीं होते और इनका कर्मचारियों पर असर पड़ता है। PayPal का कहना है कि इस बदलाव के दौरान प्रभावित कर्मचारियों को सपोर्ट दिया जाएगा। 

Image Credit: ITG

 

दुनियाभर में भी नौकरियां घटाने की योजना

इससे पहले इस साल PayPal में दुनियाभर में करीब 20 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या कम किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि यह कटौती एक साथ नहीं बल्कि कई वर्षों में किए जाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4,760 नौकरियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी AI के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने की योजना पर काम कर रही है।

भारत में 6000 से ज्यादा कर्मचारी

PayPal के भारत में 6000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी की ओर से करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती का मतलब है कि 600 से ज्यादा कर्मचारियों पर इसका असर पड़ सकता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल स्तर पर छंटनी अलग अलग चरणों में हो सकती है। इसकी शुरुआत एशिया पैसिफिक क्षेत्र से हो सकती है जिसमें भारत भी शामिल है। इसके बाद अमेरिका यूरोप मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कर्मचारियों पर असर पड़ने की संभावना बताई गई है।

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Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 3, 2026