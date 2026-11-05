भारत में असेंबल होगी Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV, 715KM रेंज और 39 इंच की स्क्रीन, जानिए कीमत

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mercedes-Benz GLC Electric लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78.5 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत में ही असेंबल करेगी। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 715 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 94 kWh की बैटरी, दमदार मोटर, बड़ी डिजिटल स्क्रीन और कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक SUV में क्या खास है।

advertisement

Mercedes-Benz GLC Electric का साइज और स्पेस

नई GLC Electric की लंबाई 4,845 mm, चौड़ाई 1,913 mm और ऊंचाई 1,644 mm है। इसका व्हीलबेस 2,972 mm है, जो पेट्रोल-डीजल वाली GLC से 84 mm ज्यादा है। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को 47 mm ज्यादा लेगरूम मिलता है।

कार में 570 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे पिछली सीटें फोल्ड करके 1,740 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। आगे की तरफ भी 128 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है।

Mercedes-Benz GLC Electric का एक्सटीरियर डिजाइन

नई GLC Electric के फ्रंट में बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसमें 942 छोटे लाइटिंग एलिमेंट्स लगे हैं। इसके साथ LED हेडलाइट्स और स्टार डिजाइन वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं।

साइड में स्लोपिंग रूफ, सिल्वर रूफ रेल्स और क्रोम फिनिश दी गई हैं। भारतीय मॉडल में 20 इंच के अलॉय व्हील्स और फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं। पीछे की तरफ ब्लैक पैनल और स्टार डिजाइन वाली LED टेललाइट्स दी गई हैं।

Mercedes-Benz GLC Electric का इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

इस इलेक्ट्रिक SUV के केबिन की सबसे बड़ी खासियत 39.1 इंच की MBUX Hyperscreen है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और आगे बैठे यात्री की स्क्रीन एक साथ जुड़ी हुई हैं।

कार में चौथी पीढ़ी का MBUX सिस्टम मिलता है, जिसमें Google और Microsoft की AI टेक्नोलॉजी शामिल है। इससे ड्राइवर वॉयस कमांड के जरिए कई काम कर सकता है।

इसमें SKY CONTROL पैनोरमिक रूफ भी है, जिसे जरूरत के हिसाब से पारदर्शी या अपारदर्शी बनाया जा सकता है। इसकी लाइटिंग में 162 चमकते सितारों जैसा डिजाइन मिलता है।

Mercedes-Benz GLC Electric के फीचर्स और सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इसमें MB.DRIVE सिस्टम दिया गया है, जो अधिकतम 10 कैमरे, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करता है।

बाजार और वेरिएंट के हिसाब से इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन बदलने में मदद और ऑटोमैटिक पार्किंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा DIGITAL LIGHT, कीलेस एंट्री और हैंड्स-फ्री एक्सेस जैसी सुविधाएं भी हैं।

Mercedes-Benz GLC Electric की बैटरी, पावर और रेंज

भारत में लॉन्च GLC 400 4MATIC में 94 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। ये मिलकर 489 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क देती हैं।

advertisement

कंपनी के मुताबिक, यह SUV सिर्फ 4.3 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 210 km/h है और दावा की गई अधिकतम WLTP रेंज 715 km है।

330 kW DC फास्ट चार्जिंग से इसकी बैटरी 10 से 80 प्रतिशत तक सिर्फ 22 मिनट में चार्ज हो सकती है। कंपनी का दावा है कि अनुकूल परिस्थितियों में 10 मिनट की चार्जिंग से 305 km तक की रेंज मिल सकती है।

Mercedes-Benz GLC Electric का सस्पेंशन और ड्राइविंग फीचर्स

इस SUV में AIRMATIC एयर सस्पेंशन दिया गया है, जो सड़क के हिसाब से ड्राइविंग को आरामदायक बनाता है। इसमें वैकल्पिक रियर-व्हील स्टीयरिंग भी मिलती है, जिससे तंग जगहों पर कार मोड़ना आसान होता है।

इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कार की स्पीड कम होने या ब्रेक लगाने पर पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करता है। यह सिस्टम लगभग 300 kW तक की ऊर्जा रिकवर कर सकता है। इसमें D-, D, D+ और D Auto जैसे चार मोड मिलते हैं, जिनसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल बदला जा सकता है।

ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए TERRAIN मोड और ट्रांसपेरेंट बोनट फीचर दिए गए हैं। इसकी मदद से कैमरे के जरिए कार के अगले हिस्से के नीचे की जमीन स्क्रीन पर देखी जा सकती है।