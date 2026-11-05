इस स्मॉल कैप कंपनी ने अफ्रीकी देश की फर्म के साथ साइन किया MoU, स्टॉक में आई तेजी- जानिए पूरी डील

1,684.62 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Limited) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।

सुबह 9:49 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.28% या 0.23 रुपये चढ़कर 18.24 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने अफ्रीकी देश घाना में अपना कारोबार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। कंपनी ने घाना की Kasten Development Ltd के साथ एक MoU साइन किया है।

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इस समझौते का मकसद घाना और आपसी सहमति से तय होने वाले दूसरे देशों में कारोबार के नए मौके तलाशना है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी इस साझेदारी के जरिए अपने AI आधारित प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और दूसरी टेक्नोलॉजी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना चाहती है।

इस समझौते के तहत Kasten Development Ltd घाना में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के लिए नए ग्राहकों और कारोबारी अवसरों की तलाश करेगी। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बिक्री, मार्केटिंग, ग्राहकों से संपर्क और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाओं को लागू करने में भी मदद करेगी। Kasten अपने स्थानीय कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को नई कंपनियों, संभावित ग्राहकों और बिजनेस पार्टनर्स से जोड़ने का काम करेगी। इससे भारतीय कंपनी को घाना के बाजार में अपनी पहचान बनाने और नए कारोबारी रिश्ते स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

इस साझेदारी की एक खास बात घाना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence या CoE) स्थापित करने की योजना है। Kasten Development Ltd ने इस सेंटर को बनाने का इरादा जताया है। यहां ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के प्रोडक्ट्स, AI प्लेटफॉर्म और दूसरी टेक्नोलॉजी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। संभावित ग्राहक और कारोबारी साझेदार यहां कंपनी की तकनीक को समझ सकेंगे और उसके इस्तेमाल की संभावनाओं को देख सकेंगे। यह सेंटर ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने, प्रोडक्ट्स की जानकारी देने और नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर सकता है।

कंपनी के सीईओ चंद्रशेखर मुद्रगनम ने कहा कि Kasten Development Ltd के साथ यह समझौता कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उनके मुताबिक, उभरते बाजारों में स्थानीय साझेदारों और कारोबारी नेटवर्क के जरिए कारोबार बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इस सहयोग से कंपनी को नए ग्राहकों से जुड़ने, अपने AI आधारित प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की पहुंच बढ़ाने और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है।