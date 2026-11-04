Diwali Stock Picks: नए संवत में इन 6 शेयरों पर ब्रोकरेज बुलिश! 75% तक रिटर्न की उम्मीद, देखें टारगेट

दिवाली के साथ संवत 2083 की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब शेयर बाजार के सामने कई चुनौतियां हैं। दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली और रुपये की कमजोरी बाजार पर दबाव बना रही हैं। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। कंपनियों की कमाई में तेजी आने की उम्मीद और निफ्टी के आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए ब्रोकरेज चुनिंदा शेयरों में निवेश के मौके देख रहे हैं। इसी बीच ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा (Ventura) ने नए संवत के लिए 6 शेयरों को अपनी पसंद बताया है।

advertisement

इन 6 शेयरों में 75% तक तेजी की उम्मीद

ब्रोकरेज वेंचुरा ने बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, फिनटेक और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों से शेयर चुने हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च, घरेलू मांग और कारोबार के विस्तार से इन कंपनियों को फायदा मिल सकता है।

Meesho और LG Electronics पर क्यों भरोसा?

ब्रोकरेज ने Meesho के लिए 283 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से कंपनी को फायदा होगा। इसका जीरो-कमीशन मॉडल, AI आधारित सेवाएं और लॉजिस्टिक्स में सुधार मुनाफा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। FY28 तक कंपनी का EBITDA और शुद्ध मुनाफा पॉजिटिव होने का अनुमान है।

वहीं, LG Electronics India के लिए 2,141 रुपये का टारगेट है। कंपनी का 5,000 करोड़ रुपये का श्री सिटी निवेश, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट पर जोर ग्रोथ को सहारा दे सकते हैं। FY26 से FY29 के बीच कंपनी के रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफे में क्रमशः 13.3%, 22.8% और 21.5% सालाना औसत बढ़ोतरी का अनुमान है।

HDFC Bank और Paytm में कितना दम?

HDFC Bank के लिए ब्रोकरेज ने 1,180 रुपये का टारगेट दिया है, जो 60% संभावित तेजी दिखाता है। मजबूत एसेट क्वालिटी, पर्याप्त पूंजी और कम लागत वाली जमा राशि बढ़ने से बैंक के मार्जिन में सुधार की उम्मीद है।

Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications के लिए 2,131 रुपये का टारगेट है। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन, विज्ञापन, लोन डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरराष्ट्रीय कारोबार का विस्तार कंपनी की कमाई बढ़ा सकता है। FY29 तक रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट में क्रमशः 27.6%, 86.1% और 68.6% CAGR का अनुमान है।

Ather Energy और Park Medi World का आउटलुक

Ather Energy के लिए 1,974 रुपये का टारगेट है, जो 9% संभावित तेजी दिखाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग और उत्पादन क्षमता में विस्तार कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, सीमित संभावित तेजी को देखते हुए ब्रोकरेज के विवरण में इसे 'Hold' बताया गया है, जबकि दी गई पिक्स लिस्ट में 'Buy' दर्ज है।

सबसे ज्यादा 75% तेजी की संभावना Park Medi World में जताई गई है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 406 रुपये रखा है। कंपनी उत्तर भारत में अस्पतालों का विस्तार कर रही है और उसके पास 2,680 बेड की प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। FY26 से FY29 के बीच कंपनी के मुनाफे में 33.7% सालाना औसत बढ़ोतरी का अनुमान है।