Maruti की सबसे महंगी कार 'Invicto' लॉन्च, कीमत ₹24.79 लाख

Maruti Suzuki ने 5 जुलाई अपनी पहली प्रीमियम MPV Invicto भारत में लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी की सबसे महंगी कार है। कार की शुरुआती कीमत 24.79 लाख रुपए है जो टॉप वैरिएंट में 28.42 लाख रुपए तक जाती है। इसके अलावा इनविक्टो को हर महीने 61,860 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर भी लिया जा सकता है। जेटा+7 सीटर की कीमत 24.79 लाख रुपए, जेटा+8 सीटर की कीमत 24.84 लाख रुपए और अल्फा+7 सीटर की कीमत 28.42 लाख रुपए रखी गयी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सिर्फ ग्रैंड विटारा SUV के पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। इससे पहले जारी किए गए टीजर में कंपनी ने कार की डीटेल्स शेयर की थीं। इसके फ्रंट में स्प्लिट क्रोम ग्रिल और LED हेडलैंप मिलेंगे। इसके अलावा इंटीरियर में लेदरेट फ्रंट सीट और वेंटिलेटेड सीट फंक्शन स्विच मिलेगा।

कंपनी ने बताया कि ये कार सिर्फ पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। इसका ओवरऑल बॉडी लेआउट इनोवा हाईक्रॉस के जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके फ्रंट और रियर एक्सटीरियर डिजाइन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कंपनी ने कार की बुकिंग 19 जून से शुरू कर दी है। बायर्स मल्टी पर्पस व्हीकल (MPV) सेगमेंट की कार को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से या नेक्सा डीलरशिप पर 25 हजार रुपए देकर बुक कर सकते हैं। इससे पहले मारुति सुजुकी ने 13 जून को कार का नाम ऑफिशियली अनाउंस किया था। टोयोटा की Innova Hycross पर बेस्ड यह प्रीमियम MPV टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई जाएगी। इनविक्टो को भारत में नेक्सा डीलरशिप से बेचा जाएगा। मारुति इनविक्टो की कीमत 18.55-29.99 लाख रुपए (दिल्ली, एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

इसका सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से रहेगा। इसके अलावा महिंद्रा XUV700, किया केरेंस और किया कार्निवल से भी कार को कॉम्पिटिशन मिलेगा। इनविक्टो में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में दिए जाने वाला 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 174 PS की पावर और 205 NM का टार्क जनरेट करता है। इंजन को CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। इस इंजन के साथ 16 kmpl का माइलेज मिलेगा। इसके अलावा कार में सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक TNGA 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसे एक E-CVT से जोड़ा गया है। ये इंजन 186 PS की पावर और 206 NM का टॉर्क जनरेट करता है। हाइब्रिड इंजन के साथ 21.1 kmpl का माइलेज मिलेगा। आने वाले समय में कंपनी का फोकस ग्रीन एनर्जी पर रहेगा। इसके तहत अब वह अपनी कारों को गाय के गोबर से बने बायो गैस पर चलाने की तैयार कर रही है। साथ ही भारतीय कार मार्केट में अपनी 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारेगी।

