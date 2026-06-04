WagonR Flex-Fuel: मारुति सुजुकी ने भारत में WagonR Flex-Fuel को पेश कर दिया है। इसके साथ ही यह देश की पहली ऐसी पैसेंजर कार बन गई है जो E100 यानी 100% एथेनॉल पर चल सकती है। कंपनी का यह कदम वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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WagonR Flex-Fuel का लॉन्च केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया।

India Goes Flex!

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की यात्रा में एक और ऐतिहासिक क़दम!

India’s energy sector rolls into the future!

आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री @nitin_gadkari जी के साथ E20 से E100 तक… pic.twitter.com/Yp56isPyqh — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 4, 2026

सरकार की एथेनॉल रणनीति को मिलेगा सपोर्ट

नई Flex-Fuel WagonR ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। हाल ही में सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे हाई एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणों के लिए नए फ्यूल स्टैंडर्ड को नोटिफाइ किया है। इसे भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अगले फेज की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

डिजाइन में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

बाहरी डिजाइन की बात करें तो WagonR Flex-Fuel का लुक मौजूदा E20 मॉडल जैसा ही है। दोनों मॉडलों के बीच सबसे बड़ा अंतर पीछे दिया गया छोटा-सा Flex-Fuel बैज है, जो इसे अलग पहचान देता है।

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कार में वही टॉल बॉडी डिजाइन, चौड़ी ग्रिल, स्वेप्टबैक हेडलैंप्स और बड़ा एयर इनटेक मिलता है। साइड प्रोफाइल में इसकी बॉक्सी बनावट और ऊंची रूफलाइन केबिन में ज्यादा जगह का एहसास कराती है। वहीं पीछे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड टेललैंप्स और चौड़ा टेलगेट इसकी प्रैक्टिकल अपील को बरकरार रखते हैं।

केबिन में भी पुराना लेआउट

इंटीरियर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। WagonR Flex-Fuel में ड्यूल-टोन केबिन थीम दी गई है, जो केबिन को खुला और आधुनिक लुक देती है।

कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसमें 355 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है।

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क्लीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम

Maruti Suzuki की यह पेशकश भारत में Flex-Fuel तकनीक को मेन फोकस में लाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कंपनी का मानना है कि एथेनॉल आधारित वाहन जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के साथ ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।