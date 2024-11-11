Maruti Suzuki ने लॉन्च की नई 2024 डिजायर सेडान, शुरुआती कीमत ₹6.79 लाख

scorecardresearch
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 14:42 IST

मारुति सुजुकी ने अपनी नई 2024 डिजायर सेडान को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹6.79 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह ₹10.14 लाख तक जाती है। यह कार चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है: LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus। ग्राहक इसे पेट्रोल और CNG विकल्पों में, मैन्युअल और ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन के साथ चुन सकते हैं।

कीमत और वेरिएंट

पेट्रोल मैनुअल: LXi ₹6.79 लाख, VXi ₹7.79 लाख, ZXi ₹8.89 लाख और ZXi Plus ₹9.69 लाख।
पेट्रोल ऑटोमेटेड (AGS): VXi ₹8.24 लाख, ZXi ₹9.34 लाख और ZXi Plus ₹10.14 लाख।
CNG वेरिएंट: VXi ₹8.74 लाख, ZXi ₹9.84 लाख। ये शुरुआती कीमतें 31 दिसंबर 2024 तक वैध हैं।

डिजाइन

2024 डिजायर का डिज़ाइन पहले से बेहतर किया गया है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स, वाई-शेप एलईडी टेल लाइट्स और 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार की लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,735 मिमी, ऊंचाई 1,525 मिमी, व्हीलबेस 2,450 मिमी, ग्राउंड क्लीयरेंस 163 मिमी और बूट स्पेस 382 लीटर है। यह सात रंगों में उपलब्ध है: गैलेंट रेड, नटमेग ब्राउन, एल्युरिंग ब्लू, ब्लूइश ब्लैक, मैग्मा ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, और स्प्लेंडिड सिल्वर।

फीचर्स

इसमें प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं, जैसे बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, और इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये सुविधाएँ इसे बजट में स्टाइलिश और फीचर-लदी सेडान बनाते हैं।

इंजन और माइलेज

डिजायर में 1.2-लीटर Z सीरीज पेट्रोल इंजन है, जो 80 बीएचपी और 112 एनएम टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AGS ट्रांसमिशन विकल्प हैं। पेट्रोल मैनुअल वर्जन का माइलेज 24.79 किमी/लीटर और AGS वर्जन का 25.71 किमी के माइलेज का दावा किया गया है।

