Auto Expo 2025 के पहले दिन Maruti Suzuki ने रखा EV Sector में कदम, कई ई-वी को टक्कर देने के लिए लॉन्च करा E-Vitara

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (India Mobility Global Expo 2025) के पहले दिन मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, E-Vitara को लॉन्च कर दिया। E-Vitara कई दमदार फीचर्स के साथ आई है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 17, 2025 14:16 IST
Maruti Suzuki E Vitara Electric SUV: Maruti stock gained 1.06% to Rs 11,072.40 against the previous close of Rs 10954.95 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 3.45 lakh crore.

आज से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (India Mobility Global Expo 2025) का आगाज हो गया है। इस मेगा इवेंट में कई ऑटोमोबाइल कंपनी अपने व्हीकल का शोकेस करेंगे। इसके साथ ही कई कार और बाइक भी लॉन्च होंगे। मेगा इवेंट के पहले दिन मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, E-Vitara को लॉन्च कर दिया। 

E-Vitara दमदार फीचर्स के साथ आई है। इस फीचर्स के बाद माना जा रहा है कि यह सभी ईवी कारों को टक्कर देने वाली है। E-Vitara में दो बैटरी ऑप्शन (49kWh और 61kWh) है। मारुति सुजुकी ने बताया कि सिंगल चार्ज में यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। यहां हम कार के प्रमुख फीचर्स के बारे में जानते हैं। 

E-Vitara फीचर्स (E-Vitara Features)

  • E-Vitara में 2 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं। 
  • एक बार फुल चार्ज करने पर E-Vitara 500 किमी तक चल सकेगी।
  • E-Vitara 10 रंगों में उपलब्ध होगी।
  • इसमें 7 एयरबैग्स दिए गए हैं।
  • यह कार ADAS (Advanced Driver Assistance System) के साथ आएगी। 
  • E-Vitara में ट्राई-स्लैश LED DRLs, 19-इंच अलॉय व्हील्स, और आकर्षक फ्रंट ग्रिल जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं।
  • इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, और Apple CarPlay & Android Auto सपोर्ट की सुविधा भी है।

क्या है ADAS? (What is ADAS)

ADAS सिस्टम में सेंसर, कैमरा, रडार और सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्सीडेंट को रोकने  ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि E-Vitara में ड्राइविंग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है।

कब शुरू होगी बिक्री?

कंपनी ने बताया कि इसका प्रोडक्शन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ऐसे में जून 2025 में  E-Vitara की बिक्री  यूरोप, जापान और भारत में शुरू हो जाएगी। 

कितनी होगी कीमत? (Maruti Suzuki E-Vitara Price )

मारुति सुजुकी  ने अभी तक E-Vitara की कीमत स पर्दा नहीं उठाया है। माना जा रहा है कि 49kWh बैटरी पैक वाले बेस मॉडल की कीमत करीब 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 61kWh बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत करीब 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। 
 

Jan 17, 2025