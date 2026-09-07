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NewsऑटोMaruti Suzuki की कारें फिर हुईं महंगी, सितंबर से इतना बढ़ेगा खर्च

Maruti Suzuki की कारें फिर हुईं महंगी, सितंबर से इतना बढ़ेगा खर्च

Maruti Suzuki की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट है। कंपनी ने सितंबर 2026 से चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। मई के बाद यह तीसरी बढ़ोतरी है। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव को वजह बताया है।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 7, 2026 13:34 IST

In Short

  • Maruti Suzuki ने चुनिंदा मॉडल्स की कीमत 20,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया
  • नई कीमतें सितंबर 2026 से लागू होंगी, मई के बाद यह तीसरी बढ़ोतरी है
  • कंपनी ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव को कीमत बढ़ाने की वजह बताया

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर झटका दिया है। कंपनी ने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें सितंबर 2026 से लागू होंगी। मई के बाद यह तीसरी बार है, जब Maruti Suzuki ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है।

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कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव को बड़ी वजह बताया है। इससे पहले की दो बढ़ोतरी कंपनी के अलग-अलग मॉडल्स सहित पूरे पोर्टफोलियो पर की गई थीं।

सितंबर से महंगी होंगी चुनिंदा कारें

Maruti Suzuki India ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट को देखते हुए कंपनी ने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतें 20,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है।

कंपनी के मुताबिक, कीमतों में यह बढ़ोतरी सितंबर 2026 से प्रभावी हो जाएगी। यानी इस महीने Maruti Suzuki की कुछ कारें खरीदने वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। 

क्यों बढ़ा रही है Maruti Suzuki कीमतें?

कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से लागत लगातार बढ़ रही है। Maruti Suzuki ने बढ़े हुए खर्च का असर कम करने के लिए कॉस्ट कटिंग समेत कई कदम उठाने की कोशिश की है।

कंपनी ने कहा कि वह लगातार प्रयास कर रही थी कि बढ़ती लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर न पड़े। हालांकि महंगाई का दबाव ऊंचे स्तर पर बने रहने और प्रतिकूल लागत परिस्थितियां जारी रहने के कारण अब कंपनी को बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा बाजार पर डालना पड़ रहा है।

ग्राहकों पर कम असर रखने की कोशिश

Maruti Suzuki ने यह भी कहा कि कीमत बढ़ाने के बावजूद उसकी कोशिश ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम से कम रखने की है। यही वजह है कि कंपनी ने चुनिंदा मॉडल्स पर अधिकतम 20,000 रुपये तक की ही बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

हालांकि कंपनी ने इस जानकारी में यह नहीं बताया है कि किन-किन मॉडल्स की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी।

मई के बाद तीसरी बार बढ़े दाम

Maruti Suzuki के लिए सितंबर की यह बढ़ोतरी मई के बाद तीसरी प्राइस हाइक है। कंपनी लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव के बीच अपने खर्च को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इसका कुछ असर कार खरीदारों पर भी पड़ेगा।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 7, 2026