'Mirzapur The Movie' ने किया ₹132 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। दर्शकों को पसंद आ रहा है कालीनभईया का अंदाज

Mirzapur The Movie ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया है। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म की कमाई पहले तीनों दिन बढ़ी और रविवार के बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹132.35 करोड़ पहुंच गया। खास बात यह रही कि वीकेंड के दौरान फिल्म के कलेक्शन में किसी भी दिन गिरावट नहीं आई। फिल्म ने 4 सितंबर 2026 को भारत में ₹25.75 करोड़ नेट के साथ शुरुआत की थी। पहले दिन देशभर में इसके 11,135 शो चले। शनिवार को कमाई 24.3% बढ़कर ₹32 करोड़ हो गई। इसके साथ दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन ₹57.75 करोड़ और इंडिया ग्रॉस ₹69.30 करोड़ पहुंच गया।

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दूसरे दिन ही ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, Mirzapur The Movie ने दूसरे दिन ही भारत में ₹50 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया। पहले दिन के कलेक्शन ने फिल्म को 2026 की बड़ी हिंदी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में भी जगह दिलाई। इस मामले में Dhurandhar 2 और Border 2 जैसी फिल्में इससे आगे रहीं।

रविवार को कमाई में फिर उछाल

तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने भारत में ₹36 करोड़ नेट का कारोबार किया। शनिवार के मुकाबले यह 12.5% की बढ़त रही। इसके बाद तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन ₹93.75 करोड़ और इंडिया ग्रॉस ₹112.35 करोड़ हो गया। विदेशी बाजारों से रविवार को ₹7 करोड़ आए। तीन दिन में ओवरसीज ग्रॉस ₹20 करोड़ पहुंच गया। इस तरह ओपनिंग वीकेंड खत्म होने तक फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई ₹132.35 करोड़ रही। तीन दिनों में फिल्म के कुल 33,735 शो हुए।

Toxic ने ज्यादा कमाया, Mirzapur में दिखी लगातार ग्रोथ

Toxic ने पहले दिन ₹101.10 करोड़ नेट की बड़ी शुरुआत की और तीन दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन ₹165 करोड़ से आगे निकल गया। हालांकि दूसरे दिन इसकी कमाई करीब 62-64% और तीसरे दिन करीब 28% घटी। इसके मुकाबले Mirzapur The Movie ने ₹25.75 करोड़ से शुरुआत करने के बाद शनिवार को ₹32 करोड़ और रविवार को ₹36 करोड़ कमाए। यानी Toxic का वीकेंड कलेक्शन काफी ज्यादा रहा, लेकिन Mirzapur का ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर रहा।

पंकज त्रिपाठी-अली फजल समेत कई चेहरे लौटे

फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, श्रिया पिलगांवकर और हर्षिता गौर शामिल हैं। जितेंद्र कुमार विनय 'बबलू' पंडित की भूमिका में नजर आए हैं। रवि किशन, मोहित मलिक और सोनल चौहान भी नए चेहरों के तौर पर फिल्म से जुड़े हैं।