Maruti Suzuki Dzire 2024: ₹11,000 में प्री-बुकिंग शुरू, जानिए खास फीचर्स

Maruti Suzuki ने Dzire 2024 के चौथे जनरेशन मॉडल के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जो मात्र ₹11,000 में की जा सकती है। कंपनी ने इस नए मॉडल में प्रोग्रेसिव डिजाइन और एडवांस फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित करने में मदद करेंगे।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 09:12 IST
फेस्टिव सीजन में जहा लाखो गाड़ियो के सेल से मार्केट में अलग भुचाल मचा है तो वही अलग- अलग कंपनिया भी ट्रेंड को समझते हुए मॉडल में बदलाव कर रहे है। वही देखने को मिला कि  Maruti Suzuki ने Dzire 2024 के चौथे जनरेशन मॉडल के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जो मात्र ₹11,000 में की जा सकती है। कंपनी ने इस नए मॉडल में प्रोग्रेसिव डिजाइन और एडवांस फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित करने में मदद करेंगे।

प्री-बुकिंग की प्रक्रिया

प्री-बुकिंग की प्रक्रिया की बात करे तो,  4 नवंबर से शुरू हुई इस प्री-बुकिंग के लिए ग्राहक अपने नजदीकी Maruti Suzuki Arena शोरूम जा सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

मारुति सुजुकी Dzire की पॉपुलैरिटी

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के मार्केटिंग और सेल्स सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी के अनुसार, Dzire की यात्रा 2008 में शुरू हुई थी, और तब से यह भारतीय बाजार में सबसे पसंदीदा सेडान के रूप में स्थापित हो चुकी है। अपने कस्टमर्स के साथ विश्वास के इस सफर में Dzire ने 27 लाख से अधिक कस्टमर्स का दिल जीता है। कंपनी का दावा है कि इस नए वर्जन के साथ Dzire, भारतीय बाजार में और भी मजबूती से उभरेगी।

नए फीचर्स और डिजाइन

Maruti Suzuki Dzire 2024 का यह मॉडल एडवांस डिजाइन, फीचर्स और सुरक्षा एक स्टैंडर्ड सैट किया है। कंपनी ने इसे भारतीय बाजार की जरूरतों और कस्टमर्स की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। नई Dzire अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग फीचर्स की वजह से कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी।

भारत में Dzire का नाम लोगो में विश्वसनीयता के कारण पहली पंसद है। इसी कारण नई जनरेशन के साथ मारुति सुजुकी अपने ग्राहकों को एक और प्रीमियम फील भी करती है।

