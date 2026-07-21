Maruti Suzuki price: नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ने वाला है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगे मटीरियल के कारण ऑटो कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव कर रही हैं।

कंपनियों का कहना है कि खर्च कम करने की कोशिशों के बाद भी बढ़ी हुई कॉस्ट का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। अब सवाल है कि Maruti की कारें कब से और कितनी महंगी होने जा रही हैं?

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अगस्त से ₹30,000 तक महंगी होंगी Maruti की कारें

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki India ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतें ₹30,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू होंगी। हालांकि किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अलग-अलग कार के हिसाब से तय किया जाएगा।

कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि पिछले कुछ महीनों से कॉस्ट कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे थे। इसके बावजूद इनफ्लेशन का दबाव बढ़ा हुआ है और खर्च से जुड़ी मुश्किलें बनी हुई हैं।

इसी वजह से कंपनी को बढ़ी हुई कॉस्ट का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। लेकिन क्या इस साल Maruti पहली बार दाम बढ़ा रही है, या दो महीने पहले भी कारें महंगी हुई थीं?

दो महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ेंगे दाम

यह 2026 में Maruti Suzuki की दूसरी प्राइस हाइक है। कंपनी ने इससे पहले 21 मई को कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था और जून में कारों के दाम ₹30,000 तक बढ़ाए गए थे। यानी कंपनी दो महीने के अंदर दूसरी बार अपने मॉडल्स की कीमतों में बदलाव करने जा रही है।

Maruti आमतौर पर हर साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाती है। हालांकि इस साल कंपनी ने कई महीनों तक प्राइस हाइक टालने के बाद मई में पहला ऐलान किया था। लेकिन क्या सिर्फ Maruti ने ही इस साल दो बार दाम बढ़ाए हैं, या Mahindra और Tata भी ऐसा कर चुकी हैं?

Mahindra और Tata ने भी दो बार बढ़ाईं कीमतें

Mahindra & Mahindra ने अपनी SUVs की कीमतों में औसतन 2.7% की बढ़ोतरी की है, जो 10 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल में अपनी ICE SUVs के दाम 2.5% तक बढ़ाए थे।

वहीं Tata Motors Passenger Vehicles ने भी 2026 में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनी की ICE और इलेक्ट्रिक कारें 1 जुलाई से 1.5% तक महंगी हुईं, जबकि इससे पहले 1 अप्रैल से ICE पैसेंजर व्हीकल्स के दाम 0.5% बढ़ाए गए थे। लेकिन क्या सिर्फ Mahindra और Tata ने ही दाम बढ़ाए हैं, या Kia, MG और Hyundai भी ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ा चुकी हैं

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Kia MG और Hyundai ने भी महंगी कीं कारें

Kia India ने 1 जुलाई 2026 से अपने पूरे व्हीकल लाइनअप की कीमतें 2% तक बढ़ाई हैं। वहीं JSW MG Motor India ने भी इसी तारीख से अपनी गाड़ियों के दाम 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया।

Hyundai Motor India इससे पहले 1 जून 2026 से अपनी कारों और SUVs की कीमतें ₹12,800 तक बढ़ा चुकी है। Hyundai ने इस प्राइस हाइक के पीछे बढ़ती इनपुट कॉस्ट को मुख्य वजह बताया था। लेकिन लगभग सभी ऑटो कंपनियां एक साथ अपनी गाड़ियों के दाम क्यों बढ़ा रही हैं?