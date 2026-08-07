6 एयरबैग और 33.85KM तक माइलेज, इस Maruti कार की सेल 112% बढ़ी

Maruti Suzuki Alto K10: भारतीय बाजार में छोटी गाड़ियों की बिक्री फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। इसका सबसे बड़ा फायदा मारुति सुजुकी को मिलता दिख रहा है। जुलाई में कंपनी ने घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट मिलाकर कुल 2.41 लाख गाड़ियों की बिक्री की। इसी दौरान Maruti Suzuki Alto K10 ने भी शानदार प्रदर्शन किया और इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 112 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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जुलाई में दोगुनी से ज्यादा बढ़ी Alto K10 की बिक्री

जुलाई में Maruti Suzuki Alto K10 टॉप-15 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में शामिल रही। इस दौरान इसकी 12,534 यूनिट्स बिकीं।

अगर पिछले साल से तुलना करें तो जुलाई 2025 में इस कार की 5,910 यूनिट्स बिकी थीं। वहीं जुलाई 2026 में बिक्री बढ़कर 12,534 यूनिट्स तक पहुंच गई। यानी एक साल में इसकी बिक्री करीब 112 फीसदी बढ़ गई।

मारुति की दूसरी सबसे सस्ती कार

Maruti Suzuki Alto K10 कंपनी की दूसरी सबसे किफायती कार है। इससे कम कीमत में सिर्फ S-Presso आती है, लेकिन उसकी बिक्री Alto K10 के मुकाबले काफी कम है।

Alto K10 पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनने का मौका मिलता है।

कितनी है कीमत?

Alto K10 के पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये है। इसका टॉप पेट्रोल वेरिएंट 5.44 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाता है।



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वहीं सीएनजी मॉडल की कीमत 4.81 लाख रुपये से शुरू होकर 5.31 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

फीचर्स में क्या मिलता है?

यह कार कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके एक्सटीरियर में हनीकॉम्ब स्टाइल ग्रिल, 13 इंच के व्हील्स और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

कार के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉयस कंट्रोल, डिजिटल स्पीडोमीटर और स्मार्टप्ले स्टूडियो सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन नेविगेशन फीचर के साथ आता है। Alto K10 मैन्युअल और ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है।

इंजन और माइलेज

Alto K10 में 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल वर्जन में 68 बीएचपी की पावर देता है। इसका पेट्रोल मॉडल 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है।

वहीं सीएनजी वेरिएंट 56 बीएचपी की पावर देता है और इसका दावा किया गया माइलेज 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है।

सेफ्टी का भी रखा गया ध्यान

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इस कार में सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यानी बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग की सुविधा मिलती है।इसके अलावा कार में रिवर्स पार्किंग सेंसर, HEARTECT प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं।

