Mahindra Scorpio-N हुई और प्रीमियम! पैनोरमिक सनरूफ, 540° कैमरा, ADAS सहित मिलेंगे ये फीचर्स - चेक करें प्राइस

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी प्रीमियम SUV Scorpio-N को नए टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ अपडेट किया है। नई Scorpio-N में पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इसकी एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल Z2 मैनुअल के लिए ₹13.69 लाख से शुरू होती है। डीजल Z8L ADAS 7-सीटर, फोर-व्हील ड्राइव और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट की कीमत ₹25.49 लाख तक जाती है। हालांकि कंपनी ने Z2, Z4, Z6, Z8S, Z8, Z8T और Z8L वाला मौजूदा वेरिएंट लाइनअप बरकरार रखा है।

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बिक्री 3.8 लाख के पार

महिंद्रा ने यह अपडेट ऐसे समय किया है, जब 2022 में लॉन्च हुई Scorpio-N की कुल बिक्री 3.8 लाख यूनिट को पार कर चुकी है। कंपनी अलग-अलग वेरिएंट में जरूरत के मुताबिक नए फीचर्स दे रही है।

अपडेटेड मॉडल में 31.24 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 26.03 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए डिजाइन वाले 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील शामिल हैं।

इसमें 65W USB टाइप-C फास्ट चार्जर और ‘एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स’ डिस्प्ले भी मिलेगा। यह डिस्प्ले इंजन प्रदर्शन, रोल और पिच एंगल, कंपास, ऊंचाई और G-फोर्स जैसी जानकारी दिखाता है।

किस वेरिएंट में क्या मिलेगा?

टॉप-स्पेक Z8L में पैनोरमिक स्काईरूफ, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर वाला 540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS मिलेगा। Z8T में नए 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील जोड़े गए हैं।

Z8S वेरिएंट को बड़ा HD टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, दोनों पंक्तियों के लिए 65W USB-C चार्जिंग और अतिरिक्त कनेक्टिविटी एवं सुरक्षा फीचर्स मिले हैं।

Scorpio-N पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल mStallion और 2.2-लीटर डीजल mHawk इंजन के साथ उपलब्ध रहेगी। वेरिएंट के आधार पर ग्राहक रियर-व्हील ड्राइव या फोर-व्हील ड्राइव चुन

2022 में लॉन्च होने के बाद से Scorpio-N महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल रही है। प्रीमियम SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने समय-समय पर इसमें नए वेरिएंट और फीचर्स जोड़े हैं। इनमें 2024 में Z8 Select, 2025 में Z8T वेरिएंट और बाद में लेवल-2 ADAS की शुरुआत शामिल है।