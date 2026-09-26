scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोJSW Combat SUV: भारत में लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स, Jetour T2 फेसलिफ्ट में मिले ये नए फीचर्स

JSW Combat SUV: भारत में लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स, Jetour T2 फेसलिफ्ट में मिले ये नए फीचर्स

JSW अपनी पहली SUV Combat को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट आगे बढ़ने की चर्चा है। यह SUV Jetour T2 पर आधारित होगी। चीन में लॉन्च हुए Jetour T2 फेसलिफ्ट में नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन ऑप्शन देखने को मिले हैं।

Advertisement
Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 26, 2026 17:16 IST

In Short

  • JSW Combat SUV की लॉन्च डेट आगे बढ़ने की चर्चा, कंपनी ने अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
  • भारत आने वाली JSW Combat SUV, Jetour T2 पर आधारित होगी, जिसका फेसलिफ्ट चीन में लॉन्च हो चुका है।
  • Jetour T2 फेसलिफ्ट में नया डिजाइन, 15.6 इंच टचस्क्रीन, 23 स्पीकर्स और कई पावरफुल इंजन विकल्प मिलते हैं।

भारतीय बाजार में JSW अपनी पहली कार Combat लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पहले माना जा रहा था कि कंपनी इस SUV को दिवाली से पहले लॉन्च कर सकती है, लेकिन अब चर्चा है कि लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, JSW ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

advertisement

JSW Combat असल में Jetour T2 SUV पर आधारित होगी। इसी वजह से चीन में लॉन्च हुई Jetour T2 फेसलिफ्ट के अपडेट्स को भारत आने वाली Combat से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं Jetour T2 फेसलिफ्ट में क्या बदलाव किए गए हैं।

Jetour T2 फेसलिफ्ट में मिला नया डिजाइन

Jetour T2 फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा रिफाइंड डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें नई सर्कुलर हेडलाइट्स दी गई हैं, जो पुराने मॉडल की स्क्वायर यूनिट्स को रिप्लेस करती हैं।

इसके फ्रंट में बड़ी JETOUR बैजिंग वाली ग्रिल दी गई है। ग्रिल में पूरी चौड़ाई तक LED स्ट्रिप भी लगाई गई है, जो हेडलैंप्स से जुड़ती है।

SUV के साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि, इसमें बॉडी कलर्ड व्हील आर्च जोड़ा गया है। वहीं, पीछे की तरफ 3D स्टाइलिंग फोर-पॉइंट टेललाइट्स और नया रियर स्पॉयलर मिलता है।

इंटीरियर में मिले कई नए फीचर्स

Jetour T2 फेसलिफ्ट के इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है। इसमें रिफ्रेश डैशबोर्ड के साथ दोनों तरफ डुअल वर्टिकल AC वेंट्स दिए गए हैं।

सेंटर कंसोल पर डुअल स्मार्टफोन होल्डर मिलते हैं, जो Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। SUV में 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

इसके अलावा कार में 23 स्पीकर्स वाला सराउंड साउंड सिस्टम, 10-वे पावर एडजस्टेबल कंफर्ट सीट्स और 8 पॉइंट मसाज फंक्शन भी मिलता है। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

Image Credit : Aaj Tak

इंजन और पावर की जानकारी

Jetour T2 फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट पहले वाले 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है। यह इंजन 184 PS की पावर और 290 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है।

इसके अलावा SUV में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जो 254 PS की पावर और 390 Nm का टॉर्क देता है।

वहीं Jetour T2 i-DM PHEV में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 156 PS की पावर और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 26.61 kWh LFP बैटरी दी गई है। प्योर इलेक्ट्रिक मोड में यह 108 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि 45.12 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 173 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है।

advertisement

30-50 लाख रुपये के बजट में आ सकती है JSW Combat

भारत में Jetour T2 पर आधारित JSW Combat SUV को 30 से 50 लाख रुपये के बजट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 26, 2026