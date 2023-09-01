महिंद्रा ने अगस्त में बेची रिकॉर्डतोड़ SUVs

scorecardresearch
यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा ने अकेले घरेलू बाजार में 37,270 एसयूवी बेचकर एक मील का पत्थर हासिल किया। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्ज की। निर्यात सहित, बेची गई एसयूवी की कुल संख्या 38,164 इकाइयों तक पहुंच गई। इस बीच, वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 23,613 इकाई रही।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 13:33 IST
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अगस्त 2023 के लिए बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं। कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे अधिक एसयूवी बिक्री दर्ज की, जिससे निर्यात सहित ऑटो बिक्री में 19% की कुल वृद्धि हुई, कुल 70,350 वाहन बेचे गए। महिंद्रा की बिक्री का श्रेय XUV700, थार, नई स्कॉर्पियोएन और बोलेरो लाइन-अप जैसे मॉडलों की भारी मांग को दिया जा सकता है।

यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा ने अकेले घरेलू बाजार में 37,270 एसयूवी बेचकर एक मील का पत्थर हासिल किया। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्ज की। निर्यात सहित, बेची गई एसयूवी की कुल संख्या 38,164 इकाइयों तक पहुंच गई। इस बीच, वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 23,613 इकाई रही।

एम एंड एम लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के अध्यक्ष वीजय नाकरा ने कहा, "हम एक और रिकॉर्ड महीना देखने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि हमने 26% की वृद्धि के साथ एक महीने में 37,270 की अपनी उच्चतम एसयूवी घरेलू बिक्री दर्ज की है। हमने भी पंजीकरण कराया है।" अगस्त महीने में कुल मिलाकर 19% की वृद्धि हुई। जबकि हमारे प्रमुख एसयूवी ब्रांडों की मांग मजबूत बनी हुई है, हम सेमीकंडक्टर की उपलब्धता पर कड़ी नजर रख रहे हैं और निरंतर और सुचारू स्केलअप के लिए भागों का चयन कर रहे हैं।

Edited By:
Published On:
Sep 1, 2023