इस festive season में, जॉय ई-बाइक और जॉय ई-रिक के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख निर्माता वार्डविजर्ड इनोवेशन्स एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने consumers के लिए खास और आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है। त्योहारों के दौरान, auto companies अक्सर special discounts और offers पेश करती हैं, जिससे customers अपने पसंदीदा products खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं।

advertisement

Huge Discount on Joy E-Bike

इस celebration के तहत, कंपनी अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर "मिहोस" पर ₹30,000 तक की छूट दे रही है। इसके अलावा, जॉय ई-बाइक के सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर भी attractive offers उपलब्ध हैं। ये offers पूरे देश में जॉय ई-बाइक के सभी authorized dealerships और online platforms जैसे Amazon और Flipkart पर 15 नवंबर 2024 तक मिलेंगे।

Financing and Insurance Options

त्योहारों के दौरान shopping को और आसान बनाने के लिए, कंपनी ने Bluebells Insurance Broking Pvt. Ltd. के साथ partnership की है, जिसके तहत select purchases पर complimentary insurance दिया जाएगा। इसके अलावा, electric vehicles की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए 15 बैंकों और NBFCs के माध्यम से financing के आसान विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं।

दीवाली के इस अवसर का लाभ उठाएं

जॉय ई-बाइक के ये special offers consumers को sustainable transportation का अनुभव प्रदान करते हैं और electric two-wheelers की ओर आकर्षित करने का एक बेहतरीन मौका बनाते हैं। उपभोक्ता जॉय ई-बाइक के सभी models पर available attractive deals का लाभ उठाकर environmentally friendly transportation के साधनों को अपना सकते हैं।

इस Diwali, अपने transportation के विकल्पों को बेहतर बनाएं और जॉय ई-बाइक के special offers का लाभ उठाएं। यह एक बेहतरीन मौका है electric scooters में invest करने का, जिससे आप न केवल environment की सुरक्षा कर सकेंगे, बल्कि economically भी smart विकल्प चुन सकेंगे।