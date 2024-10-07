Jeep और Citroen's का फेस्टिव धमाका: 50 प्रतिशत छूट और फ्री चेकअप!

Citroën का फेस्टिव केयर कार्निवाल

सिट्रॉएन ने अपने फेस्टिव केयर कार्निवाल कैंपेन के तहत कई ऑफर्स की घोषणा की है। इसमें फ्री फेस्टिव चेकअप, लेबर चार्ज पर 10% छूट, और कार केयर ट्रीटमेंट्स पर 15% डिस्काउंट शामिल हैं। इसके अलावा, चुनिंदा मर्चेन्डाइज पर 30% और एक्सेसरीज पर 50% तक की छूट भी दी जा रही है। हर नई खरीद पर ग्राहक को 1000 रुपए का मर्चेन्डाइज कूपन और फ्री व्हील एलाइनमेंट का लाभ भी मिलेगा।

Jeep India के आकर्षक ऑफर्स

जीप इंडिया ने भी जीप केयर फेस्ट 2024 ऑफर्स पेश किए हैं, जिसमें ग्राहकों को फ्री फेस्टिव चेकअप और लेबर चार्ज पर 10% छूट मिल रही है। कार केयर ट्रीटमेंट्स पर 15% डिस्काउंट, चुनिंदा एक्सेसरीज पर 30% छूट, और मर्चेन्डाइज पर 50% छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। नई खरीद पर ग्राहकों को 2000 रुपए का मर्चेनडाइज कूपन और 1 लीटर फ्री इंजन ऑयल दिया जाएगा।

लकी ड्रॉ और अन्य फायदे

जीप के ग्राहक हर डीलरशिप पर लकी ड्रॉ में भी भाग ले सकते हैं, जिसमें उन्हें एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका मिलेगा। इस तरह के ऑफर्स न केवल ग्राहक संतोष को बढ़ावा देते हैं, बल्कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू को भी मजबूत करते हैं।

ऑफर्स का समय

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑफर्स केवल 31 अक्टूबर 2024 तक वैध हैं। यदि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन विशेष ऑफर्स का लाभ उठाने का यह सही समय है।

इस फेस्टिव सीजन में, जीप और सिट्रॉएन द्वारा पेश किए गए ऑफर्स को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि ग्राहकों के लिए कई फायदे उपलब्ध हैं। इन ऑफर्स का सही इस्तेमाल कर आप न के