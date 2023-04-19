भारत की पहली डुअल CNG सिलेंडर कार, TATA MOTORS ने बुकिंग शुरू की 

scorecardresearch
BT TV
TATA मोटर्स ने भारत की पहली डुअल सीएनजी सिलेंडर वाली कार की बुकिंग शुरू कर दी है। जी हां, अब आपको एक ही कार में दो-दो सीएनजी सिलेंडर मिलेंगे यानि की अब आप लंबी दूरी का सफर बेहद आसानी से तय कर सकेंगे। सीएनजी भरवाने के झंझट से आपको काफी हद तक छुटाकारा मिलेगा। इसके अलावा भी टाटा ने इस कार ढेरों नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। आइये जानते हैं... 

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 20, 2023 11:31 IST
टाटा मोटर्स ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अल्ट्रोज के सीएनजी वर्जन की बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये देश की पहली डुअल सीएनजी सिलेंडर वाली कार है। इस कार में 30-30 लीटर के दो सिलेंडर दिए गए हैं यानि 60 लीटर सीएनजी का इस्तेमाल आप एक बार में कर पाएंगे। लेकिन यहां आप सोच रहे होंगे कि अगर दो सिलेंडर होंगे तो बूट स्पेस का क्या होगा? तो आपको बताएं सीएनजी सिलेंडर को बूट स्पेस के ठीक नीचे सेट किया गया है यानि कि अब बड़ा बूट स्पेस आपको मिलेगा। इतना ही नहीं इस कार में और भी कई खासियतें हैं। अभी तक सीएनजी कारें स्टार्ट पहले पेट्रोल मोड पर होती आई हैं, लेकिन अल्ट्रोज में सीएनजी मोड में डायरेक्ट स्टार्ट हो सकती है और फ्यूल मोड को आसानी बदला जा सकता है। इसके अलावा सेफ्टी को लेकर भी खास फिचर एड ऑन किया गया है। लेकिन उससे पहले कार की इंजन, पावर और माइलेज के बारे में जान लीजिए। 

अल्ट्रोज के सीएनजी वर्जन में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 84 bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सीएनजी मोड पर ये इंजन 76 bhp और 97Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा, जबकि रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। वहीं इसकी माइलेज की बात की जाए तो कंपनी 26-27 किमी/किलोग्राम का दावा करती है।

 

अब इसके खास फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। Tiago और Tigor के सीएनजी वैरिएंट में गैस लीक डिटेक्ट करने का शानदार सेफ्टी फीचर दिया गया है। अगर कार में सीएनजी लीक होती है, तो लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी गाड़ी को खुद-ब-खुद सीएनजी से पेट्रोल मोड पर शिफ्ट कर देगी। गाड़ी को तुरंत बंद करने के लिए एक माइक्रो स्विच दिया गया है। 

अब बात करते हैं इसकी कीमत की। आप डुअल सीएनजी सिलेंडर वाली अल्ट्रोज को महज 21,000 रुपए में बुक कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने अभी इस कार के रेट ने बताए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 6 लाख से 10 लाख तक के बीच हो सकती है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 19, 2023