Hero ने दिखाई नई Xpulse Scrambler की पहली झलक! गोल हेडलाइट और डुअल एग्जॉस्ट ने खींचा सबका ध्यान

Hero MotoCorp ने इटली में आयोजित EICMA 2026 मोटर शो में अपनी नई Xpulse Scrambler Concept बाइक पेश की है। यह बाइक अपने रेट्रो डिजाइन और आधुनिक फीचर्स की वजह से चर्चा में है। कंपनी ने इसे मौजूदा Xpulse सीरीज से अलग अंदाज में तैयार किया है। हालांकि, फिलहाल यह एक कॉन्सेप्ट मॉडल है और कंपनी ने इसके प्रोडक्शन या भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

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Xpulse से कितना अलग है नई Scrambler का डिजाइन?

Hero Xpulse Scrambler Concept को रेट्रो और मॉडर्न स्टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है। इसमें रेड और सिल्वर कलर का फ्यूल टैंक, गोल्ड फिनिश वाले स्पोक व्हील्स और ब्लैक फ्रेम दिया गया है।

बाइक में ब्राउन और ब्लैक कलर की रिब्ड सीट मिलती है। इसका पिछला हिस्सा छोटा रखा गया है, जिससे यह सामान्य एडवेंचर बाइक के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई देती है।

इसके फ्रंट में गोल हेडलैंप के साथ Hero के सिग्नेचर H-शेप LED लाइटिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है।

ऑफ-रोडिंग के लिए भी खास फीचर्स

Xpulse Scrambler Concept में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं।

इसमें फ्रंट पर अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके अलावा इंजन बैश प्लेट, फोर्क गार्ड और बेहतर ग्रिप वाले फुटपेग्स जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

ऊंचा फ्रंट मडगार्ड, चौड़ा हैंडलबार और सीधी राइडिंग पोजिशन इसे शहर की सड़कों के साथ हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए भी उपयुक्त बना सकते हैं।

डुअल एग्जॉस्ट ने बनाया खास

इस बाइक की सबसे अलग पहचान इसका एग्जॉस्ट डिजाइन है। इसमें एक के ऊपर एक लगे दो एग्जॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं।

इनके साथ सिल्वर हीट शील्ड भी मिलती है। बाइक का खुला फ्रेम, कास्ट एल्युमिनियम स्विंगआर्म और कम बॉडी पैनल इसे मौजूदा Xpulse मॉडल्स से अलग बनाते हैं।

210cc या 250cc इंजन मिलने की उम्मीद?

Hero MotoCorp ने अभी इस कॉन्सेप्ट बाइक के इंजन की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

संभावना है कि इसमें Xpulse 210 का 210cc लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, बाइक के फ्रेम और इंजन डिजाइन को देखते हुए Xtreme 250R के 250cc इंजन की भी चर्चा है।

Xtreme 250R का इंजन 30bhp की पावर और 25Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, Scrambler में यही इंजन मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

डिजिटल मीटर और लॉन्च को लेकर क्या अपडेट?

Xpulse Scrambler Concept में गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसका डिजाइन Harley-Davidson X440 के मीटर जैसा दिखाई देता है।

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फिलहाल इसके स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन फीचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है।

लॉन्च की बात करें तो Hero ने अभी इस बाइक की कीमत, प्रोडक्शन या लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। अगर कंपनी इसे बाजार में उतारती है, तो यह रेट्रो स्टाइल और एडवेंचर फीचर्स पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है।