भारत में पेट्रोल के विकल्प के तौर पर फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) मोटरसाइकिलों की मांग बढ़ती दिख रही है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने नवंबर के शुरुआती 20 दिनों में 5,000 से ज्यादा फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें बेची हैं। VAHAN के आंकड़ों के मुताबिक, यह अक्टूबर की कुल बिक्री से भी ज्यादा है।

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खास बात यह है कि इन मोटरसाइकिलों की कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल से करीब 4% ज्यादा है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला E85 ईंधन चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल के मुकाबले करीब 20% सस्ता मिल रहा है।

Hero की फ्लेक्स-फ्यूल बाइक की बिक्री कितनी बढ़ी?

Hero MotoCorp ने 3 जून को HF Deluxe Flex Fuel और Splendor Plus Flex Fuel पेश की थीं। दोनों मोटरसाइकिलें ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन पर चलने के लिए तैयार की गई हैं।

कंपनी ने जुलाई में 225, अगस्त में 2,439, सितंबर में 2,257 और अक्टूबर में 3,233 फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें बेची थीं। नवंबर के शुरुआती 20 दिनों में यह आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया।

पेट्रोल से कितना सस्ता है E85?

E85 ईंधन में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। दिल्ली के चुनिंदा पंपों पर इसकी कीमत करीब ₹82 प्रति लीटर है, जबकि E20 पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर बताई गई है।

यानी E85 करीब ₹20 प्रति लीटर सस्ता है। हालांकि, प्रति लीटर कीमत कम होने का मतलब यह नहीं कि बाइक चलाने का कुल खर्च भी 20% कम होगा। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, जिससे माइलेज प्रभावित हो सकता है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, 2026 के अंत तक दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर E85 उपलब्ध कराने की योजना है।

फ्लेक्स-फ्यूल कारों को क्यों नहीं मिल रहे ग्राहक?

मोटरसाइकिलों के मुकाबले फ्लेक्स-फ्यूल कारों की बिक्री अभी बेहद कम है। VAHAN के मुताबिक, Maruti Suzuki की WagonR Bioflex की अब तक सिर्फ 20 यूनिट बिकी हैं।

इस कार की एक्स-शोरूम कीमत ₹7,23,900 है, जो समान पेट्रोल वेरिएंट से करीब ₹85,000 ज्यादा है।

वहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 25 नवंबर को Toyota Innova Hycross के फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल को लॉन्च करने वाले हैं।

CNG बाइक से आगे निकली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक

Bajaj Auto की CNG मोटरसाइकिलों की अक्टूबर में 1,191 यूनिट बिकी थीं। नवंबर के शुरुआती 20 दिनों में यह आंकड़ा 799 रहा।

इसके मुकाबले Hero की फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों की बिक्री इसी अवधि में 5,000 के पार पहुंच गई।

FADA के मुताबिक, अक्टूबर में दोपहिया बाजार में CNG की हिस्सेदारी सिर्फ 0.05% थी। हालांकि, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में CNG की हिस्सेदारी 25% रही।

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इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दोपहिया बाजार में फ्लेक्स-फ्यूल को शुरुआती समर्थन मिल रहा है, जबकि कार बाजार में फिलहाल CNG ज्यादा लोकप्रिय है।