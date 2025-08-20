₹90 हजार में लॉन्च हुई भारत की सबसे स्मार्ट बाइक, Hero Glamour X में पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल

भारत की दोपहिया दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर बाइक Glamour X लॉन्च कर दी है। कंपनी इसे “India’s Most Futuristic Commuter” कह रही है। नई बाइक की कीमत ₹89,999 से शुरू होती है। वहीं, Drum Variant और Disc Variant की कीमत ₹99,999 रखी गई है।

डिजाइन में मिलेगा नया स्पोर्टी अंदाज

Glamour X को इस बार पूरी तरह नया और बोल्ड लुक दिया गया है। बाइक का डिजाइन पहले से ज्यादा मस्कुलर है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे खास बात है इसमें तीन राइड मोड्स Eco, Road और Power दिए गए। इस सेगमेंट की यह पहली बाइक है जिसमें राइड मोड्स का फीचर दिया गया है। मतलब आप अपनी राइडिंग स्टाइल और रोड कंडीशन के हिसाब से बाइक को एडजस्ट कर सकते हैं।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

नई Glamour X में कंपनी का लेटेस्ट Sprint EBT Engine लगाया गया है। यह 124.7cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन है, जो 11.4 bhp पावर 8,250 rpm पर और 10.5 Nm टॉर्क 6,500 rpm पर जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

हीरो ने इंजन में बैलेंसर शाफ्ट और साइलेंट कैम चेन का इस्तेमाल किया है, जिससे वाइब्रेशन कम होते हैं। इसके साथ ही इसमें बास-हेवी एग्जॉस्ट दिया गया है जो बाइक को एक दमदार स्पोर्टी साउंड देता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक परफॉर्मेंस के साथ-साथ बेस्ट-इन-क्लास माइलेज भी देती है।

टेक्नोलॉजी और फीचर्स से लैस

Hero Glamour X में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी तड़का लगाया गया है। इसमें कंपनी की Aera Tech दी गई है, जो राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस सेगमेंट में यह पहली बाइक है जिसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट और बैटरी-लेस किक-स्टार्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

स्मार्ट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

बाइक में नया मल्टी-कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है, जिसमें 60 से ज्यादा फंक्शन्स दिए गए हैं। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, रियल-टाइम माइलेज, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, गियर इंडिकेटर, राइड मोड डिस्प्ले और एडैप्टिव ब्राइटनेस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इन फीचर्स की वजह से यह बाइक सिर्फ एक कम्यूटर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट कनेक्टेड बाइक बन जाती है।

कम्फर्ट और एक्सेसरीज का पूरा पैकेज

हीरो ने Glamour X को लंबी राइड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसमें 30mm चौड़ा हैंडलबार, upright सीटिंग पोजिशन और फॉरवर्ड-सेट फुटपैग्स दिए गए हैं, जो राइडिंग को और भी आरामदायक बनाते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कई एक्सेसरीज जैसे टैंक नी पैड्स, नकल गार्ड, विंडस्क्रीन, बैकरेस्ट, इंजन गार्ड, हगर फेंडर और बेली पैन भी पेश की हैं।