पेट्रोल पंप जाने से पहले चेक कर लें ये सर्टिफिकेट! गुरुग्राम में 300 कैमरे रखेंगे नजर, ₹10,000 तक जुर्माना
गुरुग्राम में कार और बाइक चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। प्रशासन ने नियम की निगरानी के लिए 300 हाईटेक कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। बिना PUC वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। जानिए नए नियम और जरूरी सावधानियां।
In Short
- गुरुग्राम में बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल या CNG।
- पेट्रोल पंपों पर 300 ANPR कैमरे करेंगे नंबर प्लेट और PUC की जांच।
- बिना वैध PUC वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और कार या बाइक चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 'No PUC, No Fuel' नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे 300 कैमरे
गुरुग्राम प्रशासन ने 15 नवंबर से पहले चरण में 300 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का काम शुरू किया है। ये कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और उनके रजिस्ट्रेशन तथा PUC सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करेंगे।
इससे बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान अपने आप हो सकेगी। पहले चरण के नतीजों के आधार पर कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
बिना PUC कितना लगेगा जुर्माना?
जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला के मुताबिक, सभी पेट्रोल पंपों को नियम की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
ये बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, जिनमें साफ लिखा होगा कि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वाहन मालिकों को क्या करना होगा?
पेट्रोल पंप जाने से पहले वाहन मालिकों को अपने PUC सर्टिफिकेट की वैधता जांचनी होगी। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से इसे रिन्यू कराना जरूरी है।
साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी सही होनी चाहिए, क्योंकि कैमरे नंबर प्लेट के जरिए रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने की कोशिश
रिपोर्ट के मुताबिक, 'No PUC, No Fuel' नीति 1 अक्टूबर से पूरे NCR में लागू की गई थी। अब गुरुग्राम में कैमरों की मदद से इसकी निगरानी मजबूत की जा रही है।
प्रशासन का मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना और हवा की गुणवत्ता सुधारना है।
ऐसे में वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें, ताकि पेट्रोल पंप पर परेशानी और जुर्माने से बच सकें।