पेट्रोल पंप जाने से पहले चेक कर लें ये सर्टिफिकेट! गुरुग्राम में 300 कैमरे रखेंगे नजर, ₹10,000 तक जुर्माना

अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और कार या बाइक चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 'No PUC, No Fuel' नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

advertisement

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे 300 कैमरे

गुरुग्राम प्रशासन ने 15 नवंबर से पहले चरण में 300 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का काम शुरू किया है। ये कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और उनके रजिस्ट्रेशन तथा PUC सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करेंगे।

🚫 NO PUC – NO FUEL! ⛽ Strict Pollution Control Measures in Gurugram 🚗 Vehicles without a valid Pollution Under Control (PUC) Certificate will not be provided Petrol, Diesel or CNG. 📍 300 Automated Number Plate Recognition (ANPR) Cameras to be installed at petrol pumps across Gurugram in the first phase. 📅 Installation to begin from November 15, 2026. ✔️ ANPR cameras will automatically capture vehicle registration numbers and verify PUC certificate validity through the online database. ✔️ Until installation of the ANPR system, petrol pump operators must manually verify valid PUC certificates before dispensing fuel. ✔️ Warning boards in Hindi and English to be displayed at petrol pumps. ⚠️ Non-compliance may attract a penalty of up to ₹10,000 under the Motor Vehicles Act. DTO & Secretary, RTA, Sh. Sanjeev Singhla has directed petrol pump operators to ensure strict compliance with the guidelines issued by CAQM. An Appeal to Vehicle Owners: Get your PUC certificate renewed on time and contribute towards cleaner air and a pollution-free Gurugram. #NoPUCNoFuel #CleanAir #AirPollution #PollutionControl #PUCCertificate #ANPRCameras #CAQM #Gurugram #RoadSafety #EnvironmentProtection #DistrictAdministrationGurugram #Haryana — DC Gurugram (@DC_Gurugram) November 14, 2026

इससे बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान अपने आप हो सकेगी। पहले चरण के नतीजों के आधार पर कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

बिना PUC कितना लगेगा जुर्माना?

जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला के मुताबिक, सभी पेट्रोल पंपों को नियम की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

ये बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, जिनमें साफ लिखा होगा कि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वाहन मालिकों को क्या करना होगा?

पेट्रोल पंप जाने से पहले वाहन मालिकों को अपने PUC सर्टिफिकेट की वैधता जांचनी होगी। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से इसे रिन्यू कराना जरूरी है।

साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी सही होनी चाहिए, क्योंकि कैमरे नंबर प्लेट के जरिए रिकॉर्ड की जांच करेंगे।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, 'No PUC, No Fuel' नीति 1 अक्टूबर से पूरे NCR में लागू की गई थी। अब गुरुग्राम में कैमरों की मदद से इसकी निगरानी मजबूत की जा रही है।

advertisement

प्रशासन का मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना और हवा की गुणवत्ता सुधारना है।

ऐसे में वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें, ताकि पेट्रोल पंप पर परेशानी और जुर्माने से बच सकें।