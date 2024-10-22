scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोदिवाली पर नई गाड़ी खरीदने का सुनहरा अवसर: 20 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन छूट का लाभ उठाएं

दिवाली पर नई गाड़ी खरीदने का सुनहरा अवसर: 20 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन छूट का लाभ उठाएं

Dussehra और दिवाली के मौके पर Delhi में नई गाड़ी खरीदना अब और भी सस्ता हो गया है। सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी लेते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर 20% तक की छूट मिलेगी।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2024 12:35 IST

Dussehra और दिवाली के मौके पर Delhi में नई गाड़ी खरीदना अब और भी सस्ता हो गया है। सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी लेते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर 20% तक की छूट मिलेगी।

advertisement

नई स्कीम का उद्देश्य

Delhi सरकार का यह कदम पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप को बढ़ावा देने और pollution को कम करने के लिए उठाया गया है। Chief Minister Atishi ने इस नियम को मंजूरी दे दी है, और इसका official notification भी जारी हो चुका है।

छूट की जानकारी

इस योजना के तहत, नई non-transport petrol, CNG, और LPG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर motor vehicle tax में 20% की छूट मिलेगी। वहीं, diesel वाहनों के लिए यह छूट 15% होगी। Commercial (transport) गाड़ियों के लिए, petrol, CNG, और LPG वाहनों पर 15% और diesel वाहनों पर 10% छूट का provision है।

सर्टिफिकेट की वैधता

'Certificate of Deposit' (COD) जारी होने के बाद यह तीन साल तक valid रहेगा। इसका मतलब है कि ग्राहक अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद इस certificate का उपयोग अगले तीन सालों में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। इस योजना से न केवल लोग पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने में सक्षम होंगे, बल्कि उन्हें इस प्रक्रिया में अच्छा-खासा discount भी मिलेगा। इस दिवाली पर नई गाड़ी लेने का यह मौका न चूकें!
 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 22, 2024