EV Sales October 2026: इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल! TVS बनी नंबर वन

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में शानदार तेजी देखने को मिली। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 48.49% बढ़कर 2,24,064 यूनिट पहुंच गई। वहीं, इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 76.47% की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 37,049 यूनिट तक पहुंच गया।

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में TVS का दबदबा

अक्टूबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS Motor Company सबसे आगे रही। कंपनी ने कुल 60,490 यूनिट बेचीं, जो अक्टूबर 2025 की 31,075 यूनिट के मुकाबले 94.66% ज्यादा हैं।

दूसरे नंबर पर Bajaj Auto रही, जिसकी बिक्री 51.33% बढ़कर 49,126 यूनिट पहुंच गई। वहीं, Ather Energy ने 31,833 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 5.25% ज्यादा है।

Hero MotoCorp ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री 81.36% बढ़कर 29,923 यूनिट हो गई।

हालांकि, Ola Electric के लिए अक्टूबर का महीना कमजोर रहा। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 26.41% गिरकर 12,098 यूनिट रह गए। Greaves Electric Mobility ने 10,839 यूनिट बेचीं, जबकि River Mobility की बिक्री 273.94% बढ़कर 6,817 यूनिट पहुंच गई।

बिक्री बढ़ी लेकिन मार्केट शेयर में गिरावट

सितंबर 2026 के मुकाबले अक्टूबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 8.08% बढ़ी। हालांकि, कुल टू-व्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी सितंबर के 11.6% से घटकर अक्टूबर में 9.7% रह गई। अक्टूबर 2025 में यह हिस्सेदारी सिर्फ 4.7% थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इलेक्ट्रिक कारों में Tata नंबर वन, Mahindra दूसरे स्थान पर

इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के बाजार में Tata Passenger Electric Mobility ने अपनी बढ़त बनाए रखी। कंपनी ने अक्टूबर में 14,669 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल से 77.61% ज्यादा हैं।

Mahindra & Mahindra 8,538 यूनिट और 85.65% की बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, JSW MG Motor India ने 5,939 यूनिट बेचीं, जो सालाना आधार पर 10.8% ज्यादा हैं।

VinFast ने 2,571 यूनिट के रजिस्ट्रेशन दर्ज किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 142 था। Kia India ने 1,395 और Maruti Suzuki ने 1,200 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं। Tesla India के रजिस्ट्रेशन भी 40 से बढ़कर 291 यूनिट हो गए।

इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी कितनी रही?

सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 2.61% बढ़ी। हालांकि, कुल पैसेंजर गाड़ियों के बाजार में EV की हिस्सेदारी 8.5% से घटकर 7.3% रह गई। अक्टूबर 2025 में यह 3.5% थी।

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FADA Research के मुताबिक, ये आंकड़े 4 नवंबर को देश के कुल 1,469 में से 1,468 RTO से जुटाए गए थे।