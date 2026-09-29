भारत के लिए गेमचेंजर बनेगा E20 पेट्रोल? ONGC अधिकारी ने बताया कैसे घटेगी विदेशों पर तेल की निर्भरता
भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। ऐसे में E20 पेट्रोल को लेकर ONGC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अहम बात कही है। उनका मानना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि, इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आखिर E20 पेट्रोल भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? जानिए पूरा मामला।
In Short
- ONGC अधिकारी के मुताबिक, E20 पेट्रोल से भारत की तेल आयात पर निर्भरता घट सकती है।
- ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की तकनीकी चुनौतियों का समाधान जरूरी है।
- - ONGC घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र और कम खोज वाले क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है।
भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में E20 पेट्रोल देश की आयात पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ONGC के डायरेक्टर (एक्सप्लोरेशन) ओम प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने से भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। हालांकि, इसके लिए तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना भी जरूरी होगा।
E20 पेट्रोल को लेकर ONGC अधिकारी ने क्या कहा?
अहमदाबाद में आयोजित India Energy Week (IEW) 2027 के कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90 प्रतिशत तेल आयात करता है। अगर पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल की ब्लेंडिंग ग्राहकों को किसी परेशानी के बिना सफलतापूर्वक की जाती है, तो इससे आयात में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।
उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक चुनौती जरूर है, लेकिन तकनीक की मदद से इसका समाधान भी निकाला जा सकता है।
E20 पेट्रोल में 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है। इसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है।
पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर जोर
सिन्हा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों को विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत महसूस हो रही है।
उनके मुताबिक, किसी देश को ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल एक विकल्प पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर सप्लाई का कोई रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरे विकल्प मौजूद होने चाहिए, ताकि आम लोगों की जरूरतें प्रभावित न हों।
घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी
ONGC देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। इनमें गहरे समुद्र वाले इलाके और ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां अभी तक कम खोज हुई है।
सिन्हा ने कहा कि भारत में ऊर्जा की अतिरिक्त मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना जरूरी है।
कब और कहां होगा India Energy Week 2027?
India Energy Week 2027 का आयोजन 28 से 31 जनवरी तक कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें 75,000 से ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र के पेशेवरों और 700 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, LNG, पेट्रोकेमिकल्स, AI और मेक इन इंडिया जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
अगर आसान शब्दों में कहें तो, ONGC अधिकारी के मुताबिक, E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है। हालांकि, इसका फायदा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों को कितनी प्रभावी तरीके से दूर किया जाता है।