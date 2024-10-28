Diwali Car Discount 2024: टाटा मोटर्स के कई मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट

scorecardresearch
NewsऑटोDiwali Car Discount 2024: टाटा मोटर्स के कई मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2024 10:26 IST

टाटा मोटर्स ने इस साल दिवाली के दौरान ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स पेश करते हुए चुनिंदा मॉडल्स की शुरुआती कीमतें घटाई हैं। कंपनी ने त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए इन मॉडलों पर अतिरिक्त लाभ भी दिए हैं।

टाटा मोटर्स का सितंबर माह का प्रदर्शन

सितंबर में टाटा मोटर्स की मासिक बिक्री में गिरावट देखी गई, जिसके चलते कंपनी ने डीलर्स के पास अपने इन्वेंटरी स्टॉक को बेहतर करने के उद्देश्य से मॉडल्स पर नए ऑफर और डिस्काउंट्स पेश किए हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए कर्व एसयूवी को छोड़कर सभी मॉडल्स पर ये ऑफर लागू किए गए हैं, जबकि कर्व के लिए कंपनी ने त्योहारी सीजन में डिलीवरी का वादा किया है।

टाटा टियागो दिवाली डिस्काउंट्स

टाटा टियागो अब ₹4.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स पर ₹20,000 का एक्सचेंज बोनस है। यह विकल्प किफायती है और स्विफ्ट तथा ग्रैंड आई10 निओस जैसी गाड़ियों का मुकाबला करती है।

टाटा टिगोर दिवाली डिस्काउंट्स

कॉम्पैक्ट सेडान की चाह रखने वालों के लिए, टाटा टिगोर ₹5.99 लाख से शुरू होती है और कुछ वेरिएंट्स पर ₹20,000 का एक्सचेंज बोनस देती है। टिगोर की विशालता और डिज़ाइन इसे सेडान सेगमेंट में एक मजबूत प्रतियोगी बनाते हैं।

टाटा अल्ट्रोज़ दिवाली डिस्काउंट्स

स्टाइलिश डिज़ाइन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली टाटा अल्ट्रोज़ पर ₹25,000 का कैश डिस्काउंट, ₹20,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹5,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे यह प्रीमियम हैचबैक और आकर्षक हो गई है।

टाटा पंच दिवाली डिस्काउंट्स

पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच के पेट्रोल वेरिएंट पर ₹20,000 और CNG वेरिएंट पर ₹15,000 तक का कैश डिस्काउंट है, साथ ही दोनों वेरिएंट पर ₹3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है।

टाटा नेक्सॉन दिवाली डिस्काउंट्स

टाटा नेक्सॉन की कीमत अब ₹7.99 लाख से शुरू होती है। इसमें ₹25,000 तक का कैश डिस्काउंट और ₹20,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसकी मजबूती और आधुनिक फीचर्स इन ऑफर्स के साथ और भी बेहतर हो गए हैं।

टाटा पंच EV दिवाली डिस्काउंट्स

टा पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन अब ₹9.99 लाख से शुरू होता है। हालांकि इसमें कोई अतिरिक्त ऑफर नहीं है, लेकिन इसकी किफायती कीमत इसे पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है।

टाटा नेक्सॉन EV दिवाली डिस्काउंट्स

अब ₹12.49 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध नेक्सॉन EV पर विशेष ₹50,000 का डीलर-एंड ऑफर और कॉर्पोरेट बेनेफिट्स हैं, जिससे यह और भी आकर्षक विकल्प बन गई है।

टाटा हैरियर दिवाली डिस्काउंट्स

मिडसाइज एसयूवी टाटा हैरियर ₹14.99 लाख से शुरू होती है और इसमें ₹50,000 तक का डीलर-एंड ऑफर है। इसकी दमदार डिज़ाइन और शक्तिशाली इंजन के साथ यह ऑफर इसे बेहतर मूल्य विकल्प बनाता है।

टाटा सफारी दिवाली डिस्काउंट्स

टाटा सफारी की कीमत अब ₹15.49 लाख से शुरू होती है और इस पर भी ₹50,000 का डीलर-एंड ऑफर है। 7-सीटर होने के साथ-साथ, यह SUV एक परिवारिक विकल्प के रूप में अच्छी है।

इन डिस्काउंट्स और ऑफर्स के साथ टाटा मोटर्स ने इस दिवाली अपने ग्राहकों को एक बेहतरीन अवसर दिया है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 28, 2024