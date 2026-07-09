दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में? 80% काम हुआ पूरा, नितिन गडकरी ने बताया एक्सप्रेसवे कब से होगा शुरू

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बड़ा अपडेट दिया है। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे अगले दो साल में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद लोग दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक कार से करीब 12 घंटे में पहुंच सकेंगे।

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75-80% काम पूरा, जल्द दौड़ेगा एक्सप्रेसवे

नितिन गडकरी ने बुधवार को मंडाना में एक जनसभा में यह बात कही। इससे पहले उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व टनल का जायजा लिया।

गडकरी ने कहा कि 1.10 लाख करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का 75 से 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे में अभी कुछ सुधार की जरूरत है।

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गडकरी ने भरोसा दिया कि अगले दो साल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद कार से दिल्ली से नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक करीब 12 घंटे में सफर किया जा सकेगा।

कोटा के लोगों को भी फायदा

गडकरी ने कोटा और आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि NH-52 के कोटा-झालावाड़ रास्ते पर 10 किलोमीटर लंबा चार लेन वाला मुकुंदरा बाईपास बनाया जाएगा। इसे मंजूरी मिल गई है।

इस पर करीब 551 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका काम अगले तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कोटा

गडकरी ने बताया कि कोटा को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा नया चार लेन रास्ता भी बनेगा। यह रास्ता अलंतपुरा से होकर जाएगा।

इस काम पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका काम भी अगले तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है।

15 हजार करोड़ से बनेगा अटल एक्सप्रेस हाईवे

गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार कोटा से इटावा तक अटल एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह रास्ता चंबल नदी के किनारे बनेगा।

इस प्रोजेक्ट पर करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। अभी इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट पूरी होने के बाद आगे का काम शुरू होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भवानी मंडी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है।