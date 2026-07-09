BMW India EV Sales: छह महीनों में बड़ा उछाल, लग्जरी EV बाजार में कंपनी की मजबूत पकड़, 69% शेयर के साथ कंपनी आगे

BMW Group India: भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में BMW Group India की पकड़ और मजबूत हो गई है। जनवरी से जून 2026 के बीच कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री तेजी से बढ़ी।

इन छह महीनों में BMW Group India ने 2,359 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले 78% ज्यादा है। लग्जरी EV बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 69% रही। यानी भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के मामले में BMW काफी आगे है।

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हर चौथी कार इलेक्ट्रिक

जनवरी से जून 2026 के बीच BMW Group India की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 26% रही। कंपनी की हर चौथी बिकने वाली कार इलेक्ट्रिक थी।

कंपनी ने इन छह महीनों में कुल 9,075 कारें बेचीं। यह BMW Group India के लिए अब तक की सबसे अच्छी पहली छमाही की बिक्री रही। पिछले साल के मुकाबले कुल बिक्री 17% बढ़ी।

अप्रैल से जून में भी अच्छी बिक्री

अप्रैल से जून 2026 के बीच कंपनी ने 4,507 कारें बेचीं। इस दौरान भी बिक्री 17% बढ़ी। यानी कंपनी की ग्रोथ लगातार बनी रही।

BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने कहा कि कंपनी ने 9,075 कारें बेची हैं और मुश्किल माहौल में भी अच्छी ग्रोथ की है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों में मजबूत पकड़ की वजह से BMW Group India लग्जरी EV सेगमेंट में लोगों की पसंद बनी हुई है।

ज्यादा जगह वाली कारों की मांग बढ़ी

BMW Group India की लंबी और ज्यादा जगह वाली कारों की मांग भी बढ़ी है। जनवरी से जून 2026 के बीच कंपनी ने ऐसी 4,428 कारें बेचीं। यह पिछले साल से 24% ज्यादा है।

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कंपनी की कुल बिक्री में इन कारों की हिस्सेदारी 52% रही। इससे साफ है कि लग्जरी कार खरीदने वाले लोग आराम, स्पेस और अच्छी परफॉर्मेंस वाली कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

SUV कारों की बिक्री ने भी मचाया धमाल

BMW और MINI की SUV जैसी कारों की बिक्री भी अच्छी रही। इनकी बिक्री 35% बढ़कर 5,926 यूनिट्स हो गई। कंपनी की कुल बिक्री में इन कारों की हिस्सेदारी 65% रही।

MINI ब्रांड की बिक्री भी 70% बढ़कर 504 यूनिट्स हो गई। MINI Countryman C को जून के बीच में लॉन्च किया गया था और इसे लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। MINI Countryman इस ब्रांड का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल रहा।

बाइक्स और नए मॉडल पर भी फोकस

BMW Motorrad ने जनवरी से जून 2026 के बीच 2,327 मोटरसाइकिलें डिलीवर कीं। नई BMW F 450 GS की पहली खेप जून के आखिर में आई और इसकी शुरुआती यूनिट्स बिक चुकी हैं।

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कंपनी ने 2026 के पहले 6 महीनों में 11 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इनमें BMW X3 30d, BMW M440i, BMW X6 M60i, MINI Countryman C, BMW F 450 GS और BMW M 1000 R शामिल हैं। कंपनी साल खत्म होने से पहले 14 और नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है।