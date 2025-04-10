Citroen Dark Edition: कंपनी ने लॉन्च की एक साथ 3 डार्क एडिशन स्पेशल कारें - इतनी है कीमतें
Citroen ने अपनी तीन कारों - C3 हैचबैक, Basalt कूपे-स्टाइल एसयूवी और Aircross एसयूवी के नए डार्क एडिशन पेश किए हैं।
Citroen Dark Edition Launched: फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोन (Citroen) ने आज भारतीय बाजार में अपनी कारों के नए डार्क एडिशन (Dark Edition) मॉडल लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपनी तीन कारों - C3 हैचबैक, Basalt कूपे-स्टाइल एसयूवी और Aircross एसयूवी के नए डार्क एडिशन पेश किए हैं।
इस लॉन्च के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत में सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद थे। उन्हें सबसे पहले Basalt कूपे-स्टाइल एसयूवी के डार्क एडिशन की चाबी सौंपी गई।
डार्क एडिशन का क्या मतलब?
डार्क एडिशन का मतलब इन तीनों ही गाड़ियों का बाहरी हिस्सा पर्ला नेरा ब्लैक कलर में है। इन तीनों की कारों के ग्रिल, बॉडी के किनारे और सिट्रोएन के शेवरॉन बैज पर डार्क क्रोम का फिनिश दिया गया है। वहीं इन सभी गाड़ियों के बंपर और दरवाजों के हैंडल पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके लुक को और भी आकर्षक बनाता है।
अगर इंटीरियर की बात करें तो तीनों में ही कार्बन ब्लैक इंटीरियर है, जिसमें लाल रंग की डिटेलिंग और लेदर सीटें हैं। इसके अलावा, लेदर से ढका हुआ इंस्ट्रूमेंट पैनल भी इसकी एक खास विशेषता है। ये सभी विशेषताएं मिलकर कार के केबिन को प्रीमियम बनाती हैं।
कितनी है कीमतें?
- Dark Edition C3 - 8,38,300 रुपये (एक्स-शोरूम)
- Dark Edition Aircross - 13,13,300 रुपये (एक्स-शोरूम)
- Dark Edition Basalt - 12,80,000 रुपये (एक्स-शोरूम)
Citroen C3 के फीचर्स
Citroen C3 के रेगुलर मॉडल की शुरुआती कीमत 6.16 लाख रुपये है। यह कार दो इंजन विकल्पों के साथ आती है: 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। इसमें 5 सीटें हैं और मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प उपलब्ध हैं। इस कार का माइलेज आमतौर पर 18 से 19 किमी प्रतिलीटर तक होता है।
Citroen Aircross के फीचर्स
Citroen Aircross एक SUV है, जो 7 सीटर वेरिएंट में भी उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये है। यह कार दो इंजन विकल्पों के साथ आती है: 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। इसका माइलेज भी सिट्रोएन C3 के समान ही है।
Citroen Basalt के फीचर्स
Citroen Basalt हाल ही में लॉन्च हुई एक कूपे-स्टाइल एसयूवी है। यह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और इसकी शुरुआती कीमत 8.25 लाख रुपये है। महेंद्र सिंह धोनी ने इसी मॉडल का डार्क एडिशन खरीदा है। यह एसयूवी आमतौर पर 17 से 19 किमी प्रतिलीटर तक का माइलेज देती है।