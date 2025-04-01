Car Price Hike: अब कार खरीदना हुआ महंगा, Maruti से लेकर BMW तक ने बढ़ा दिये दाम

अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आज से यानी 1 अप्रैल 2025 से कई कार की कीमतों (Car Price Hike) में बढ़ोतरी हो गई है। कंपनियों ने कहा कि कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत और ऑपरेशनल खर्चों में इजाफा के कारण कार की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस आर्टिकल में हम आपको उन सभी कंपनियों के बारे में बताएंगे, जो अपनी कारों की कीमतों को बढ़ा चुका है।

मारुति (Maruti)

भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने मार्च 2025 में घोषणा की थी कि वह 1 अप्रैल 2025 से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। अब मारुति की कारों की कीमत में 4% तक का इजाफा हो गया है। यह तीसरी बार है जब मारुति ने साल 2025 के शुरू होने के बाद अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई हैं। पहले जनवरी और फरवरी में भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

हुंडई (Hyundai)



मारुति के साथ-साथ हुंडई (Hyundai) ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। हुंडई मोटर्स (Hyundai Motors) ने मार्च 2025 में कहा था कि वह अप्रैल 2025 से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। इस बढ़ोतरी का असर हैचबैक्स (Hatchbacks) से लेकर एसयूवी (SUVs) तक हर तरह की कारों पर पड़ेगा।

किआ (Kia)

इंडिया में अपनी MPVs और SUVs के लिए पॉपुलर किआ मोटर्स (Kia Motors) ने भी मार्च 2025 में घोषणा की थी कि वह अप्रैल 2025 से अपनी कारों की कीमत में 3% तक की बढ़ोतरी करेगा। आज से किआ की कारों की कीमत में बदलाव हो गया है।

महिंद्रा (Mahindra)

महिंद्रा (Mahindra) जो अपनी एसयूवी (SUVs) के लिए जानी जाती है, ने भी अप्रैल 2025 से अपनी एसयूवी की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी कर दिया है। अब महिंद्रा की कार खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस बढ़ोतरी के साथ नई कारें काफी ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होंगी।

टाटा (Tata) और होंडा (Honda)

टाटा मोटर्स (Tata Motors) और होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) के व्हीकल्स भी अप्रैल से महंगे हो गए हैं। हालांकि, टाटा और होंडा ने यह नहीं बताया है कि उनके व्हीकल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोनों कंपनियों की कारें अब महंगी हो गई हैं।

बीएमडब्ल्यू (BMW)

लग्जरी कार (Luxury Cars) की दुनिया में मशहूर कंपनी, बीएमडब्ल्यू (BMW) की कार भी अप्रैल 2025 से महंगी हो गई है। बीएमडब्ल्यू की कारों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब लग्जरी कारों को खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।