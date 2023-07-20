UP में खरीदो इलेक्ट्रिक कार, सरकार देगी आपको पैसे?

ये सुनने में भला ही अटपटा लग रहा हो लेकिन ये सच है। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर छूट देने का ऐलान किया है और ये छूट सब्सिडी के तौर पर सीधे आपके खाते में आएगी। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने 14 अक्‍टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। इसके लिए सिर्फ आपको upevsubsidy.in पर लॉग इन करना है और आपको अपनी डिटेल भरनी है। जब आप अपनी सारी जानकारियां इस पर भर देंगे तो इसके 15 दिन बाद आपके खाते में सब्सिडी के पैसे आ जाएंगे।

advertisement

Also Read: Tesla होगी Make In India, 20 लाख के करीब की होगी कार

कैसे करें आवेदन, समझिए स्टेप बाय स्टेप

आवेदक सबसे पहले upevsubsidy.in पर रजिस्‍ट्रेशन कर आईडी-पासवर्ड बनाना होगा और फिर लॉग इन करना होगा। सब्सिडी पोर्टल, वाहन पोर्टल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आवेदन में वाहन रजिस्‍ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद बाकी कई फील्ड/कॉलम स्‍वत: भर जाएगा। जो फील्ड/कॉलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा। इसके बाद आवेदक को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद अपने बैंक खाते की डिटेल्स भी भरिए। 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फोर-व्हीलर EVs पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी।

ई-बसों पर भी एक लाख से ज्यादा की छूट हासिल की जा सकती है।