BPCL का नया SPEED 100 पेट्रोल लॉन्च! आम पेट्रोल से कितना अलग और किन गाड़ियों के लिए है खास?

BPCL SPEED 100 Petrol: सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने इंदौर में अपना नया अल्ट्रा-प्रीमियम पेट्रोल SPEED 100 लॉन्च कर दिया है। यह खास पेट्रोल उन कारों और बाइक्स के लिए तैयार किया गया है, जिनमें हाई-परफॉर्मेंस इंजन लगे होते हैं। कंपनी ने 31 अक्टूबर को इंदौर के सुखमनी पेट्रो फिलिंग स्टेशन पर इसकी शुरुआत की जानकारी दी। इस पेट्रोल में 100 ऑक्टेन रेटिंग और एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी दी गई है।

advertisement

आम पेट्रोल से कितना अलग है SPEED 100?

BPCL के SPEED 100 पेट्रोल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 100 RON (Research Octane Number) रेटिंग है। ऑक्टेन नंबर बताता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर दबाव और गर्मी के कारण समय से पहले जलने का कितना विरोध कर सकता है।

ज्यादा ऑक्टेन वाला पेट्रोल खासतौर पर उन हाई-परफॉर्मेंस इंजनों के लिए उपयोगी होता है, जिन्हें इस तरह के फ्यूल की जरूरत होती है। हालांकि, सामान्य कार या बाइक में 100 ऑक्टेन पेट्रोल डालने से जरूरी नहीं कि पावर या माइलेज बढ़ जाए।

इंजन को साफ रखने में मिलेगी मदद

कंपनी के मुताबिक, SPEED 100 में खास Speed Additive Technology और Friction Modifier Technology का इस्तेमाल किया गया है।

ये टेक्नोलॉजी फ्यूल इंजेक्टर को साफ रखने, इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रखने और पेट्रोल के सही तरीके से जलने में मदद करने के लिए तैयार की गई हैं। BPCL का दावा है कि इससे ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा स्मूद हो सकता है।

इंदौर में 6 और पेट्रोल पंपों पर मिलेगा

फिलहाल इंदौर के सुखमनी पेट्रो फिलिंग स्टेशन पर SPEED 100 की शुरुआत की गई है। कंपनी की योजना जनवरी 2027 तक शहर के छह और पेट्रोल पंपों पर इसे उपलब्ध कराने की है।

BPCL के मुताबिक, लॉन्च के दौरान सुपरकार और सुपरबाइक मालिकों ने इस नए पेट्रोल में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि, कंपनी ने इसकी कीमत की जानकारी साझा नहीं की है।

ग्राहकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ा रही BPCL

BPCL अपने पेट्रोल पंपों पर Drive Fresh पहल के जरिए साफ-सफाई और बेहतर सुविधाओं पर भी काम कर रही है। इसमें महिला ग्राहकों के लिए साफ और सुविधाजनक सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

कंपनी के देशभर में 25,300 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। इसके अलावा 6,800 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।